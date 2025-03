Terelu Campos se despide de 'Supervivientes 2025' y habla del suicido de su padre: "He tardado 25 años en perdonarle"

El paso de Terelu Campos por Supervivientes ha sido toda una experiencia, tanto para la presentadora de televisión como para el resto de la audiencia que ha tenido un total de 18 días para conocer en profundidad a la hija de María Teresa Campos. Después de varios días con la incógnita de sí Terelu se quedaba en Honduras o ponía fin a su aventura, la duda se ha resuelto, este domingo la colaboradora ha abandonado el concurso y vuelve a España.

El reto para la mayor de las Campos era superar el tiempo que estuvo su hermana, Carmen Borrego, en la isla en la edición anterior y finalmente no ha podido ser. El estado físico en el que se encuentra Terelu ha provocado que tome la determinación de volver a casa antes de cumplir esa proeza. La estancia de Terelu en el programa nunca ha sido en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros y es que tenía ciertos privilegios con los que los demás no contaban, de hecho no se convertiría en concursante oficial del programa hasta una vez pasado los 21 días.

Terelu ha tenido la oportunidad de pisar Cayo Paloma, uno de los lugares más emblemáticos del programa y allí se ha "bautizado" en sus aguas y aunque estaba muy emocionada de poder estar en esta localización ha querido abandonar el concurso. Una vez tomada la decisión, Terelu ha vivido la experiencia de pasar por el puente de las emociones y ahí se ha desnudado completamente.

La presentadora de televisión ha relatado cómo fue su adolescencia y la describía como muy normal, como una familia de clase media aunque ha recordado uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su padre. "En la adolescencia, con 18 años, recibo el palo de mi vida. Era julio de 1984. Mi padre era director de Radio Nacional en Marbella y decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil. Aprendes como tantas personas…", relataba muy emocionada Terelu.

Esta tragedia marcó para siempre la vida de María Teresa Campos y sus dos hijas, Terelu y Carmen. "Mi madre se quedó sola con alguien que quiso hacerla culpable, pero mi hermana y yo nunca lo consentimos", sentenciaba la madre de Alejandra Rubio. El proceso de duelo y poder perdonar a su padre por lo que hizo le ha costado mucho a toda la familia, concretamente a la mayor de las hermanas. "Nadie es propiedad de nadie ni está obligado a estar con nadie. Eso no te da derecho a dejar a dos niñas adolescentes y a una madre, intentando señalarla. Lo siento, papá, pero nunca lo conseguiste", afirmaba Terelu Campos.

Aunque el tiempo es el que pone cada cosa en su lugar, a Terelu le llevó más de 20 años poder reconciliarse con su padre. "Tuvieron que pasar 25 años para perdonarle, pero no puedo olvidar todo, lo siento. No puedo olvidar por qué quiso alejarse de nosotras", se sinceraba muy emocionada la presentadora.

Terelu habla de su cáncer y de la maternidad de Alejandra Rubio

El cáncer ha sido una batalla que ha tenido que librar Terelu Campos en dos ocasiones, ninguna de las dos fue fácil, pero la colaboradora se vio sobrepasada por la enfermedad la primera vez, porque además su hija Alejandra era muy pequeña. En esta época, la presentadora se enfrentaba a los tratamientos y ocultaba su malestar para que su primogénita no sufriese por ella, ya que aún iba al colegio y no quería verla sufrir. Cuando llegó el segundo diagnóstico dejó "devastada" a Terelu porque no se imaginaba que pudiese pasar por lo mismo, otra vez.

A pesar de haber vivido muy malos momentos, la participante del este concurso de Mediaset ha recordado momentos muy entrañables de su vida y el nacimiento de Alejandra Rubio lo significó todo para Terelu. Ahora ha visto como su hija se ha convertido en madre y se ha deshecho en halagos hacia ella "es muy difícil describir lo que es, dices, no es mío, es de mi hija, pero es parte de mí. Vivir el embarazo de Alejandra, tocar su barriguita... Ha sido una de las cosas más bonitas que me ha regalado la vida", afirmaba emocionada Terelu.

La presentadora no ha querido olvidarse de su yerno, Carlo Costanzia, y le ha dedicado unas bonitas palabras, que Alejandra Rubio ha agradecido en silencio en plató. "A Carlos tengo que agradecerle mucho, es muy cariñoso conmigo, es un padrazo y creo que es una estupenda pareja", afirmaba y emitía un deseo para él "espero que le den la oportunidad que Carlo se merece", sentenciaba Terelu Campos.