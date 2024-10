El sorprendente cambio de actitud de Edi tras su noche más íntima con Violeta en ‘Gran Hermano 2024’

La convivencia en la casa de Gran Hermano 2024 está sacando a la luz tensiones entre Violeta y Edi. En los últimos días, Violeta ha expresado sus dudas respecto a su relación con Edi, lo que ha generado un revuelo entre sus compañeros y el público. Según ha contado la propia concursante, después de haber compartido una hora sin cámaras con Edi, su actitud ha cambiado radicalmente, mostrando una indiferencia que Violeta no logra comprender.

“Es como que no le reconozco, está todo el día durmiendo”, confesaba Violeta en una conversación con Juan en la cocina. A esta situación se añade el hecho de que Violeta había visto su paso hacia la intimidad con Edi como un avance en su relación. Sin embargo, Edi parece no compartir la misma visión, lo que ha llevado a Violeta a plantearse si realmente vale la pena seguir intentando con él. “Encima haber dado un paso tan grande para adelante con él, para que ahora se comporte así”, reflexionaba ella, mostrando su frustración ante la aparente falta de reciprocidad.

Edi y Violeta en la casa de 'Gran Hermano 2024' / Telecinco

En otra charla, esta vez con Jorge, Violeta se mostró aún más vulnerable, compartiendo que en uno de sus peores momentos, Edi no fue capaz de ofrecerle el apoyo emocional que ella necesitaba. “La otra noche me faltó por su parte un poco de cariño porque yo estaba mal”, dijo. Ante esto, Jorge no dudó en preguntarle cuál era su verdadera sensación respecto a la relación, a lo que Violeta, algo dubitativa, respondió: “Tengo dudas de para dónde quiero tirar con él”.

Las tensiones no terminaron ahí. Tras la ansiada hora sin cámaras, Violeta y Edi protagonizaron su primer edredoning, algo que no pasó desapercibido para el resto de sus compañeros, quienes no dudaron en hacer bromas al respecto. Este episodio, en lugar de fortalecer la relación, solo ha servido para alimentar las dudas de Violeta, quien confesó que, aunque han hablado sobre el tema, Edi le dejó claro que no tiene sentimientos por ella, aunque le tiene “mucho cariño”.

La situación se complicó aún más cuando Elsa, una expareja de Edi, volvió a la casa, generando un evidente malestar en Violeta. A pesar de esto, el edredoning parece haber sido el único gesto de cercanía entre ambos, aunque la actitud de Edi sigue dejando a Violeta llena de incertidumbres.