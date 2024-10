La visita de Elsa a ‘Gran Hermano’ desata dudas en Edi sobre sus sentimientos hacia Violeta

Elsa regresó a la casa de Gran Hermano 2024 tras ser la primera expulsada de la actual edición del popular reality show. Esta visita generó gran expectación, especialmente por su reencuentro con Edi y Violeta, dos de los concursantes con los que había compartido momentos memorables en la casa de Guadalix. Desde su salida, la relación entre Edi y Violeta ha dado mucho de qué hablar, así que todos estaban ansiosos por ver cómo se desenvolvería la dinámica con Elsa presente.

Desde el inicio de esta edición, uno de los temas más comentados ha sido la conexión entre Edi y Elsa. La incertidumbre sobre si había algo más que una simple amistad entre ellos ha estado en el aire. Después de la expulsión de Elsa, Edi y Violeta comenzaron a estrechar lazos, pero el reencuentro con Elsa trajo a la luz sentimientos que parecían estar enterrados.

Durante su visita, Edi no dudó en expresar lo que realmente siente por Elsa. “Me gustó muchísimo volver a ver a Elsa. Noté una cosa rara con Violeta. Me queda la duda de si Elsa sintiera algo por mí y yo no me diera cuenta. Yo la veo como mi mejor amiga”, fueron las palabras que compartió con su compañero Ruvens. Edi enfatizó que su deseo es mantener una buena amistad con Elsa fuera de la casa, dejando claro que no hay lugar para malentendidos. “¿Tú crees que Elsa podía sentir algo por mí? Nunca me dijo nada”, continuó, restando importancia a la posibilidad de una relación romántica.

Edi y Violeta en la casa de 'Gran Hermano 2024' / Telecinco

La respuesta de Elsa no se hizo esperar. Desde el plató, escuchó las declaraciones de Edi y, en lugar de sentirse confundida, mostró total acuerdo con su visión. “Me comerá a besos igual que nos comíamos en la casa. Y nos abrazaremos. Tenemos una relación de amistad”, afirmó Elsa, defendiendo la pureza de su conexión con Edi. “Parece que la gente no entiende lo que es una amistad entre un chico y una chica”, añadió.

Mientras tanto, Edi sigue su aventura con Violeta en Gran Hermano. La pareja ha discutido sus intenciones para el futuro, y aunque ambos sienten una conexión, son conscientes de los retos que enfrentarán una vez fuera del reality. Edi reveló que “no sabemos cómo va a ser nuestra nueva realidad”, expresando su inquietud sobre cómo sus diferentes vidas afectarán su relación. Por su parte, Violeta, que había mencionado anteriormente que sus requisitos incluían vivir en la misma ciudad y no tener hijos, parece estar dispuesta a explorar lo que podrían ser juntos.