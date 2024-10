La impactante confesión de Manu Vulcan a Laura que revoluciona ‘Gran Hermano 2024’

Manu Vulcan ha dado un paso importante en Gran Hermano 2024. Después de semanas en las que se especulaba sobre la cercanía entre el DJ y Laura, finalmente ha decidido confesar sus sentimientos hacia ella. Durante una de las fiestas de la casa, el DJ compartió con su compañero Adrián lo que llevaba tiempo pensando: “Me estoy rayando porque estoy empezando a sentir algo por ella”, le dijo, mientras reconocía que hacía mucho tiempo que no se sentía así por nadie.

La relación entre Manu Vulcan y Laura ha sido uno de los temas más comentados dentro y fuera de la casa. Desde el inicio del programa, se percibía cierta tensión entre ambos, aunque Manu parecía reacio a dejarse llevar por lo que empezaba a sentir. En varias ocasiones, había pedido a Laura que bajara el ritmo de su acercamiento, ya que para él todo iba demasiado rápido. Sin embargo, parece que las emociones han ido ganando terreno.

El momento clave llegó cuando Manu se armó de valor para hablar directamente con Laura. Con visible nerviosismo, le confesó que estaba empezando a experimentar sentimientos que no esperaba: “Es muy raro porque me extraña mucho sentir algo así, hace un montón que no me pasaba”, le dijo, mostrando su sorpresa ante lo que estaba ocurriendo. Laura, por su parte, reveló que para ella había sido algo instantáneo desde el primer momento en que lo vio.

Manu Vulcan le confiesa a Laura lo que siente por ella / Telecinco

Aunque ambos han reconocido que lo que sienten va más allá de una simple amistad, también han dejado entrever que les preocupa cómo puede evolucionar su relación dentro del contexto del programa. La hija de María José Galera, aunque emocionada, no pudo evitar expresar sus temores: “Me gana el miedo por muchas cosas”, admitió, consciente de que el cambio en su relación con Manu podría afectar la convivencia y el juego.

En el confesionario, Manu también reconoció que ha llegado a un punto en el que no puede ignorar lo que siente. “El corazón empieza a entrar en acción, ya no es la cabeza”, reflexionaba, indicando que, aunque inicialmente intentó frenar sus emociones, ahora está dispuesto a dejarse llevar, por lo que su corazón le dicta.