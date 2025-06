Estos son los cuatro finalistas de 'Supervivientes 2025' y desconcierto con el último expulsado

La recta final de Supervivientes está siendo de lo más emocionante, durante la gala del jueves presentada por Jorge Javier Vázquez, se conoció el nombre de los dos finalistas que acompañarán a Montoya y a Anita Williams en la final del concurso. Ha sido una semana llena de experiencias únicas y es que los cinco concursantes que quedaban han tenido la oportunidad de acabar la experiencia en Cayo Paloma., una isla apartada del resto que es un verdadero paraíso.

Durante estas últimas jornadas siendo cinco, los supervivientes han aprovechado para acercar posturas y dejar las tensiones del pasado atrás. Anita Williams, Montoya, Damián Quintero, Borja González y Álvaro Muñoz Escassi han convivido como verdaderos amigos en esta última semana. En la gala del jueves tocaba despedirse de uno de ellos, un trago al que ninguno quería enfrentarse, pero que era inevitable.

El primero en salvarse fue Borja González. El participante de La isla de las tentaciones se convertía en el tercer finalista de Supervivientes 2025, por lo que el duelo final estaba entre Álvaro Muñoz Escassi y Damián Quintero. Ambos esperaban nerviosos la decisión de la audiencia sabiendo que uno de ellos se iba a quedar a las puertas de la ansiada final.

Shock al conocer el nombre del expulsado

El público finalmente decidió que la persona que debía abandonar los Cayos Cochinos a pocos días de la final fuera Damián Quintero. El karateka ha vivido por segunda vez su expulsión y a pesar de tener muchas ganas de disfrutar de uno de los puestos en la final del martes, no ha podido conseguir su objetivo. El de Málaga regresaba al concurso hace un par de semanas para sustituir a Álex Adrover que se lesionaba de gravedad.

Esto le ha dado la oportunidad de tener una segunda etapa en el concurso, algo que sin duda, Quintero ha querido agradecer al programa. "Agradezco muchísimo al programa poder haber vuelto, porque ahora me voy tranquilo de verdad. Antes también me iba bien pero no con ellos... Esta vez ha sido increíble. Me voy con gente en el corazón maravillosa y con grandes amigos", decía el karateka.

Con gran resignación y algo de alivio, por poder volver a casa y ver a su hija, Damián se ha despedido tanto de Laura Madrueño, del equipo y por supuesto, de sus compañeros. Con gran alegría ha felicitado a Escassi por su puesto en la final y desearles lo mejor a los supervivientes que se quedan en Honduras hasta el domingo. El jinete por su parte, no se creía que finalmente era el salvado y afrontaba con gran entusiasmo y agradecimiento la decisión del público que lo ha votado.

La despedida de Damián Quintero ha conmovido a Laura Madrueño que no ha podido evitar llorar al tener que ver marchar al karateka. "Queremos darte las gracias de nuevo por haber vuelto, por toda tu experiencia y por haberlo hecho con esas ganas y haber sido un ejemplo de superación diaria y competitividad. Ha sido una súper sorpresa conocerte. Sé que ha sido muy complicado... son muchos días y habéis tenido muchas rencillas. Terminar así es mejor para ti", afirmaba la presentadora.

"Cuando se empieza a quedar la palapa vacía es un momento que parece que no va a llegar. Somos muchos, este programa es muy largo, complicado, tan de verdad… Una experiencia intensa para todos los que estamos trabajando, y este final también nos da mucha pena", concluía Madrueño al ver que ya sólo quedan los cuatro finalistas.