Así ha sido la despedida de Luis y Nerea en 'Gran Hermano 2024'

La noche de la doble expulsión en Gran Hermano 2024 dejó a todos los seguidores del programa con el corazón en un puño. Después de una tensa gala llena de enfrentamientos y sorpresas, Luis se vio obligado a abandonar la casa, uniéndose a Laura en la lista de expulsados por la audiencia. El final de su aventura se dio en un ambiente cargado de emociones, especialmente por su despedida de Nerea, su novia, quien no pudo evitar quebrarse en llanto.

La noche comenzó con la incertidumbre sobre quién se quedaría entre Luis y Nerea. La tensión aumentó después de una acalorada discusión entre los concursantes, que no pasó desapercibida para la audiencia. En medio de la pelea, Nerea reprochó a Luis por haber permitido que Laura le abrochara los botones del peto, un gesto que ella consideraba inapropiado. La situación fue aún más explosiva cuando las madres de ambos concursantes se enfrentaron en plató, acusándose mutuamente de manipular a sus hijos. Natalia, la madre de Luis, expresó su preocupación sobre la relación entre ambos, mientras que Mila, la madre de Nerea, defendía a su hija con firmeza.

Despedida de Luis en 'GH 2024' / Telecinco

El enfrentamiento entre las madres no se quedó solo en palabras. En pleno directo, durante la pausa publicitaria, las tensiones se desbordaron, y ambos bandos continuaron lanzándose reproches con dureza. Natalia acusaba a Mila de ser falsa, mientras que Mila respondía con el mismo tono, señalando que no podía entender cómo alguien podía defender actitudes como las de Luis. En ese momento, estaba claro que entre las madres no había espacio para la reconciliación.

Mientras tanto, Luis y Nerea esperaban en la casa sin saber quién se quedaría. La sorpresa llegó cuando, después de un intenso suspense, Jorge Javier Vázquez comunicó que Luis era el expulsado. La despedida entre ambos fue de lo más emotiva. Nerea, visiblemente afectada, no entendía el motivo de la decisión, mientras que Luis, mucho más sereno, intentó calmarla. "Te quiero mucho", le dijo Nerea entre lágrimas, a lo que Luis respondió con un "te amo" antes de darle un último beso y marcharse.

Luis dejó la casa con la cabeza alta, tratando de reconfortar a Nerea en su despedida, mientras de fondo sonaba la emotiva canción de Whitney Houston, I Will Always Love You. La pareja, que había vivido altibajos dentro del concurso, se enfrentaba ahora a un futuro incierto, con las palabras de Luis resonando en la mente de los espectadores: "No me eches de menos, que voy a estar bien".