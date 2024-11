Ruvens carga contra la relación de Adrián y Lucía en 'Gran Hermano 2024': "No te vas a comer un colín"

La casa de Guadalix está en ebullición, y Ruvens no deja de protagonizar momentos cargados de tensión desde su llegada como candidato a la repesca en Gran Hermano 2024. Tras una entrada prometedora en la que aseguró levantar al equipo azul, el cineasta ha dejado claro que no está dispuesto a morderse la lengua. En el centro de su último enfrentamiento, Adrián y su relación con Lucía, una de las concursantes más controvertidas de la edición.

Todo comenzó cuando Adrián, boxeador y fiel amigo de Ruvens, decidió pasar un rato charlando con Lucía. A su regreso, el cineasta no tardó en reprocharle lo que considera una actitud demasiado complaciente con la melliza. “No te vas a comer un colín”, le espetó, dejando claro su descontento. Adrián trató de justificar su postura: “Solo me parece buena chica, no tiene nada de malo querer conocerla”. Sin embargo, Ruvens no se mostró convencido y atacó de nuevo: “Le das a Lucía lo único a lo que se puede agarrar”.

Rubens y Juan discutiendo en 'GH 2024' / Telecinco

La tensión entre ellos escaló rápidamente, con Adrián defendiendo que su acercamiento a Lucía no tiene ningún trasfondo estratégico o sentimental. “Tendría otro tipo de acercamiento”, afirmó, mientras Ruvens no perdía oportunidad de arremeter contra la joven, a quien calificó como alguien que “piensa que los consejos son billetes”.

Pero esta no fue la única discusión protagonizada por el cineasta. Ruvens también tuvo un encontronazo con Juan, el bailarín de la casa, acusándole de posicionarse estratégicamente detrás de Maica, otra concursante destacada. “Yo he visto cómo te llevabas bien con Maica y ahora te posicionas detrás de ella”, lanzó con dureza. Juan no se quedó callado y defendió su postura: “Sé perfectamente dónde estoy y cómo quiero concursar, pero no baso todo en estrategias”.

Fuera de la casa, las declaraciones de Ruvens también generan ruido. Su paso por el plató del debate levantó tensiones entre los seguidores del programa, que no dudaron en criticarle en redes sociales. Algunos incluso sugirieron que el cineasta podría tener contactos internos que habrían facilitado su regreso. “Gracias Eddie por meter la pata y contarlo”, comentó un usuario en X, generando especulaciones entre los fans del reality.