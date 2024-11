"Eres una urraca con pestañas": la dura bronca de Ruvens y Lucía en 'Gran Hermano 2024'

El clima en la casa de Gran Hermano 2024 se ha vuelto más tóxico que nunca tras el enfrentamiento entre Lucía y Ruvens en una edición de la radio del programa. Lo que debía ser una conversación distendida terminó convirtiéndose en un auténtico campo de batalla verbal, con ambos concursantes cruzando insultos y acusaciones en una guerra que parece no tener tregua.

Todo comenzó cuando Lucía, fiel a su carácter directo, le lanzó una pregunta que ya llevaba tintes de provocación: “¿Sentirte superior te ha podido perjudicar en tu concurso?”. Lejos de quedarse callado, Ruvens respondió con dureza: “Lo que me ha podido perjudicar es haberme podido llevar bien con gentuza como tú”. La tensión subió como la espuma, y Lucía contraatacó asegurando que Ruvens era un “bien queda” cuyo único mérito era pasar horas en el jacuzzi creando “conspiraciones absurdas”.

Lucía y Ruvens en Gran Hermano 2024 / Telecinco

La situación se complicó aún más cuando Ruvens sacó a relucir una acusación relacionada con los suministros de comida en la casa. Según él, mientras todos pasaban hambre, Lucía se habría beneficiado de 24 raciones de puré, algo que ella negó de manera contundente. Sin quedarse atrás, Lucía le lanzó una indirecta sobre su relación con Óscar: “¿Te vas a volver a acercar a Óscar? ¿Vas a volver a utilizarle?”. Esto desató otra andanada de respuestas de Ruvens, quien afirmó que nunca había usado a su compañero y deslizó que alguien cercano a Lucía habría insinuado lo contrario.

La discusión no paró ahí. Con una mezcla de sarcasmo e insultos, Ruvens sentenció: “Para todo lo pequeña que eres, la maldad que tienes en el cuerpo. Pues tenía voz la muñeca del exorcista”. Lucía, lejos de quedarse callada, respondió con gritos que descolocaron al resto de los presentes: “Anda, cierra la boca que no haces nada más que cagarla. Cuando no tenemos argumentos, tenemos que ir a algo y lo cagamos”.

El apodo que más dio que hablar, sin embargo, fue el de “urraca con pestañas”, un golpe bajo de Ruvens que Lucía rechazó tajantemente, acusándole de basar sus estrategias en motes despectivos y falta de argumentos sólidos. Laura, otra de las concursantes, intentó mediar en la discusión, pero sin mucho éxito, ya que la dinámica entre los dos parecía estar destinada al choque frontal.