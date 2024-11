Edi destapa lo que realmente está pasando entre Laura y el en 'Gran Hermano 2024'

La última edición de Gran Hermano 2024 ha dado mucho de qué hablar, especialmente con la reciente intervención de Edi durante el programa de radio de la casa de Guadalix. El concursante gallego aprovechó el momento para hacer un alegato en su defensa, pero también para abrir su corazón y hablar sobre su relación con Laura, una de las concursantes más seguidas del reality.

Edi no dudó en afirmar que, a pesar de los altibajos de su relación con Laura, ahora se encuentran en un momento mucho más tranquilo y positivo. "Mi relación con Laura no fue como yo deseaba, pero volvió a la casa. Me encantó la actitud con la que vino, quedamos en hablar y arreglamos todo. Ella me perdonó, yo le perdoné a ella. Y por mi parte puedo decir que ahora estamos mejor que nunca", comentó Edi. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el concursante gallego señaló un cambio importante en la actitud de Laura: "Veo a una Laura cambiada, con buena actitud y de buen humor. Bueno, quitando el bajón de Manu", agregó en tono más relajado, haciendo referencia al tenso ambiente que se vivió en la casa debido a la expulsión de Manu.

Edi durante el programa de radio de la casa de Guadalix / Telecinco

Lo cierto es que el comentario de Edi sobre el estado de ánimo de Laura no pasó desapercibido, especialmente porque fue escuchado en directo por Manu, quien en ese momento se encontraba en el plató del programa. Manu, al escuchar las palabras de Edi, coincidió con él y señaló que había notado un cambio en Laura, quien parecía estar mucho más relajada y sin la tensión que había marcado su relación anterior con Edi.

Este giro en la relación entre Laura y Edi ha sido un tema recurrente en los debates y conversaciones dentro y fuera de la casa. La propia Laura, por su parte, continúa siendo una de las concursantes más comentadas, y su vínculo con Manu sigue generando especulaciones. Aunque Manu ya ha sido expulsado, su conexión con Laura sigue en el aire, especialmente después de que él mismo mostrara su cariño y admiración por ella, asegurando que quiere seguir construyendo algo fuera de la casa.

Sin embargo, la situación no está exenta de críticas. Algunos colaboradores del plató, como Marta Peñate, no dudaron en atacar a Manu por su actitud hacia Laura, acusándolo de superficialidad. Según Peñate, Manu nunca estuvo realmente enamorado de Laura y siempre le faltó un interés genuino por ella.