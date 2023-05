Shakira saca una canción cantando con sus hijos entre cajas de mudanza: ¿nuevo dardo a Piqué?

Shakira está de vuelta. Una frase recurrente desde que dejara a Gerard Piqué y resurgiera en el mundo de la música. Tras temazos como Te felicito, Monotonía, TQG o la Bizarrap Session 52, la de Barranquilla apuesta ahora por una balada preciosa dedicada a sus hijos y el amor de madre, bajo el nombre de Acróstico.

La canción es una oda a las madres y sus esfuerzos y sacrificios por ver a sus hijos sonreír en todo momento. "Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba", inicia la letra. "Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar", continúa, de manera muy emotiva.

El videoclip, que entrelaza imágenes de Shakira tocando el piano entre cajas de mudanza, cuenta con un momento precioso en el que sus hijos tocan y cantan a solas una estrofa de la canción. "Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy", canta Sasha, mientras su madre le observa con una sonrisa muy dulce.

Acróstico 👩‍👦‍👦Official Music Video Out Now / Ya Disponible https://t.co/fkaoZZah9j pic.twitter.com/UHov0KokZD — Shakira (@shakira) May 15, 2023

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz", ha explicado la propia Shakira en sus redes sociales. "Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte", ha detallado.

"La han sentido e interpretado ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", ha sentenciado la artista colombiana, compartiendo el enlace de reproducción del tema.

Sin duda, la conexión entre Shakira y sus hijos es inmejorable. Algunos podrían entender este movimiento como un dardo a Piqué. Lo que está claro es que no hay nada como el amor de una madre.