Sebastián Yatra atraviesa su peor momento: dos pérdidas en muy poco tiempo

El reconocido cantante colombiano Sebastián Yatra está sumido en uno de sus peores momentos vitales. El colombiano se está enfrentando a dos duras pérdidas que han dejado una profunda huella en su vida. La primera de ellas es la reciente ruptura de su relación con la cantante catalana Aitana, poniendo fin a más de un año de romance. Esta separación ha afectado tanto al colombiano como a la triunfita, quien ha mostrado signos de tristeza en sus conciertos, rompiendo a llorar en múltiples ocasiones ante el público.

La segunda pérdida que ha golpeado a Sebastián Yatra es la trágica muerte de Itziar Castro, una amiga cercana del artista. Ambos se conocieron durante el rodaje de una serie para Netflix, construyendo una amistad sólida a lo largo del tiempo. El cantante ha expresado su dolor y despedida a través de una emotiva publicación en Instagram.

"Amiguita, me duele el corazón verte partir, saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid, hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo", ha compartido Yatra en su mensaje. "Qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo".

En su pequeño homenaje a Itziar, el cantante ha revelado aspectos íntimos de su amistad, recordando momentos compartidos y riendo juntos. "Me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir", ha añadido con nostalgia.

Estas dos dolorosas experiencias han sumido a Sebastián Yatra en un período difícil, enfrentando la pérdida tanto en su vida amorosa como en su círculo cercano de amistades. Los fans del artista expresan su apoyo en redes sociales, deseando fuerza y consuelo en estos momentos difíciles.