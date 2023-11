El verdadero motivo de la ruptura entre Sebastián Yatra y Aitana Ocaña

Sebastián Yatra ha confirmado su separación con Aitana Ocaña en una entrevista con el programa mexicano Telediario. Ante las cámaras, el reconocido cantante ha expresado: "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año".

Las especulaciones sobre la posible ruptura comenzaron a surgir hace semanas, especialmente cuando Yatra viajó a Colombia sin la compañía de Aitana para ir a la boda de su hermano. Por otro lado, la cantante fue vista en Zarautz y llamó la atención su presencia en el mismo bar donde su exnovio Miguel Bernardeau también fue visto. Además, la ausencia de Aitana en la gala de los Grammy Latinos, a pesar de encontrarse en Sevilla, fue otro indicio que alimentó los rumores.

Resulta llamativo que Yatra haya optado por abordar la situación de manera pública y directa, confirmando la separación en lugar de mantener un perfil bajo. El cantante explicó sin rodeos cómo se siente y lo que aún siente por Aitana, marcando un contraste con el silencio de la cantante ante la situación.

Aitana ha guardado silencio en público, pero su reciente comportamiento en un concierto en Bogotá sugiere que no está atravesando un buen momento. Entre lágrimas, la artista admitió que emocionalmente no se encontraba bien y que el año estaba siendo de "cambios, madurez y crecimiento".

"Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer. Mi padre, antes de salir al show, ha empezado a decirme un montón de frases que eran súper bonitas y que le estaban saliendo en TikTok... Mi padre utiliza TikTok. Yo le decía: 'Papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal', porque hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque, al final, la vida son cambios y de eso va esta canción", ha expresado Aitana durante su actuación, revelando un trasfondo emocional en medio de la reciente separación.