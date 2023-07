Santi Millán y su mujer, presidiarios pero felices tras la polémica del vídeo íntimo

En una boda llena de sorpresas y momentos divertidos como la de la cantante Edurne y el futbolista De Gea, Santi Millán decidió compartir una fotografía junto a su esposa, Rosa Olucha, ambos disfrazados de presidiarios. El momento tuvo lugar tras el banquete de los socialités, quienes habilitaron un photocall temático simulando una ronda de reconocimiento al más puro estilo de la popular Orange is the New Black.

Después de la filtración de un video íntimo del presentador, Santi Millán optó por enfrentar la situación con humor y un toque de ironía. En la fotografía, se puede ver a Millán y su esposa vestidos con monos naranjas y esposas, dándose un beso en la boca mientras posan para la cámara. Junto a la imagen, el presentador añadió el texto "Lo nuestro tiene delito", dejando claro su ingenio para abordar el incidente.

La boda de Edurne y De Gea fue un evento muy esperado y contó con la asistencia de numerosos rostros conocidos del mundo del entretenimiento y el deporte. El photocall temático resultó ser uno de los puntos destacados de la noche, ya que permitió a los invitados disfrazarse de presidiarios y sumergirse en el divertido ambiente carcelario. Santi Millán, conocido por su sentido del humor y su participación en programas de televisión de entretenimiento, aprovechó la oportunidad para mostrar que no se deja afectar por la adversidad.

La fotografía de Millán y su esposa rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales, generando una respuesta positiva por parte de los seguidores. Muchos elogiaron la actitud de Millán, que continúa publicando contenidos junto a su mujer con humor, mientras que otros destacaron su apoyo a la pareja de recién casados al participar en la temática del evento.

La actitud de Santi Millán es un ejemplo de cómo enfrentar las dificultades con entereza y alegría. Sin duda, esta imagen ha apaciguado las aguas y ha divertido a los asistentes a la boda de Edurne y David De Gea, demostrando que el sentido del humor puede ser un arma poderosa ante la adversidad.