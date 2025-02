Así es la relación actual de Paula Echevarría con David Bustamante

Paula Echevarría y David Bustamante se divorciaron en 2017 después de 12 años de matrimonio en el que la pareja tuvo una hija en común. A pesar de que se separan hace casi una década, la relación que mantienen actualmente intriga a los espectadores y esta ha sido una de las preguntas que le ha hecho Pablo Motos, presentador de El Hormiguero a la actriz la noche del 3 de febrero a pesar de que Paula mantiene una relación sentimental con Miguel Torres y David Bustamante con Yana Olina.

El presentador del programa de Antena 3 quiso corroborar con Paula Echevarría una información que había proporcionado el propio David Bustamante previamente. La cuestión era si el cantante se había puesto en contacto con ella en el momento en el que la actriz estaba dando a luz a su segundo hijo, Miki el 11 de abril en 2021. Echevarría se ha extrañado un poco de la pregunta que le ha hecho Motos y ha desmentido esa premisa, "es un dato falso" ha afirmado Paula.

Ha sido a raíz de esta pregunta cuando Paula Echevarría ha querido comentar cuál es la relación actual con el padre de su primera hija, Daniela. "Me habrá llamado antes o después del parto porque hablamos mucho, tenemos una hija en común, y hablamos todos los días hasta veinte veces, pero en ese momento no lo recuerdo", señaló la actriz.

La relación entre ambos parece ser que es bastante buena y es que mantienen un contacto diario y no tienen problemas con las nuevas relaciones que mantienen ambos. La cuestión sobre la que le preguntó Pablo Motos a Paula Echevarría en El Hormiguero, se debe a una entrevista que concedió David Bustamante a ¡Hola!, en 2021 en el que hablaba de la relación con su exmujer. "Hablo todos los días con Paula. De hecho, hablé con ella cuando estaba dando a luz. La llamé por un tema y me dijo: 'David, ahora no puedo hablar, estoy dando a luz. Llama a mis padres'", declaró Bustamante. "Me manda fotos con el nene, que está guapísimo, y con mi hija, y me alegro infinitamente por los tres. El nacimiento de un bebé es lo más maravilloso del mundo", continuó el cantante.

La historia de Paula y David comenzó en 2005 y un año más tarde pasaron por el altar en Asturias y sería en 2008 cuando dieran la bienvenida a su hija Daniela, que actualmente ya tiene 16 años. El amor les duró 12 años y tras los cuales decidieron divorciarse y seguir cada uno con su camino. A pesar de no haber sido un proceso sencillo de digerir, ambos han sabido recomponerse y mantener una buena relación por el bien de su hija Daniela. "Con Paula se acabó el amor, pero no pasó nada grave. Hablamos todos los días, nos vemos mucho, muchas veces charlamos Miguel (Torres) y yo cuando viene a buscar a mi hija. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos", aclaró Bustamante en la citada revista.