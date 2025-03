Así fue la reacción de Anita y Montoya cuando se convirtieron en concursantes oficiales de 'Supervivientes'

La llegada de Montoya a Supervivientes fue uno de los grandes bombazos de la edición aunque los productores quisieron darle una vuela de tuerca al asunto y decidieron que el casting no estaba completo hasta que Anita Williams y Manuel González también estuviesen en esta aventura en Honduras. Durante este tiempo, los tres han convivido en Playa Misterio y en la gala presentada por Carlos Sobera se supo quién era el primer expulsado.

El primero en descubrir que seguía en el reality y que se convertía en concursante oficial de Supervivientes 2025 fue Montoya. El sevillano se mostraba eufórico al conocer la noticia y se arrodillaba de emoción. Se mostraba muy agradecido por la oportunidad y aprovechaba la ocasión, una vez entraba en la palapa de elegir bando a la hora de seguir en el concurso, el de Utrera tenía claro cuál quería que fuese su destino "nosotros hemos venido a pasar fatigas y a mí me gustan los retos, me voy a Playa Furia", sentenciaba Montoya.

Anita fue la siguiente participante en saber que se convertiría en la segunda concursante oficial de esta edición de Supervivientes. Expectantes, esperaban el resultado Anita y Manuel y cuando por fin se conoció que era la catalana la que se quedaba en Cayos Cochinos se emocionó y no dudó en abrazarse al gaditano para celebrarlo. Como Montoya decidió irse a Playa Furia, Anita se queda en Playa Calma que es el lugar donde hay más comodidades con respecto a la otra playa.

Los concursantes se quedaron en shock al ver como entraban en la palapa tanto Montoya como Anita y ver que se convertirían en sus compañeros durante las próximas semanas. Ambos deberán realizar todas las labores de pesca y la pruebas como el resto de sus compañeros para poder mantenerse en el concurso el máximo tiempo posible.

Manuel fue finalmente el primer concursante que dejaba de participar en Supervivientes 2025, esta decisión dejó hundido al gaditano que no tenía reparos en echarse a llorar tras la decisión que tomó la audiencia con respecto a él. "Esto para mí era un sueño, no me ha dado tiempo de nada. Yo quería ponerme a prueba al máximo, quería competir, pasar hambre, pescar, hacer fuego, de todo…", se lamentaba el gaditano.

Su anhelo por ser concursante se veía truncado, pero no todo quedaba ahí, el presentador le comunicaba a Manuel que no todo estaba perdido. "En toda esta historia hay un giro nuevo que no te esperas. Poseidón lo tuvo preparado desde el principio. No estás expulsado, Manuel. Así lo ha querido planificar Poseidón. Para que todos los demás crean que tú también estás expulsado, pero no lo estás. Te conviertes así en el nuevo secreto de ‘Supervivientes 2025’", le contaba Carlos Sobera.