Makoke descubre un nuevo privilegio de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

La vida de los concursantes de Supervivientes no es fácil, tienen que pescar para poder comer y hacer las pruebas para poder obtener privilegios y comida, pero no todos los participantes de esta edición tienen que cumplir con estos requisitos, el caso de Terelu Campos es especial. La hija de María Teresa Campos goza de una serie de privilegios que el resto de sus compañeros no tienen, como por ejemplo, poder abandonar el concurso sin penalización o no tener que hacer las pruebas.

Este trato de favor hacia Terelu ha creado cierto malestar en algunos de sus compañeros de reality, aunque nadie esperaba que Makoke se fuese a ir de la lengua en plan conexión durante la gala presentada por Carlos Sobera. Durante la noche del martes, los concursantes de Supervivientes conocían la existencia de Montoya y de Anita que se sumaban a ellos para formar parte de los grupos. Todos se quedaban sorprendidos al descubrir que la ex pareja había estado viviendo en Playa Misterio durante este tiempo.

Todos los concursantes se han sorprendido al conocer esta noticia y también han descubierto que Terelu había estado unas horas junto a Anita, Manuel y Montoya y ha sido en este momento en el que Makoke la ha liado y ha desvelado uno de los privilegios que habría estado recibiendo la colaboradora de televisión fuera de cámaras, y que no ha pasado desapercibido a los espectadores.

Makoke se va de la lengua y las miradas se centran en Terelu

La exmujer de Kiko Matamoros ha desvelado que Terelu no solo estaría recibiendo los privilegios previamente mencionados, sino que detrás de cámara, la hermana de Carmen Borrego estaría disfrutando de otro tipo de beneficios hasta ahora desconocidos para la audiencia. "¡Así que cada vez que ibas y venías, estabas con Montoya! Ibas, estabas con Montoya y volvías", exclamaba la madre de Anita Matamoros.

El comentario de Makoke ha dejado muy sorprendidos a todos y es que Laura Madrueño y la propia Terelu han palidecido en ese momento porque no sabían donde meterse. Esto ha provocado que en redes sociales se hable del trato de favor que está recibiendo la madre de Alejandra Rubio en este reality. Makoke no se ha quedado ahí y ha seguido desvelando lo que ocurre con Terelu: "te llevabas la comidita nuestra para Montoya ¿no?".

La audiencia se ha percatado que al parecer Terelu tiene la posibilidad de ir y venir de las playas sin ningún tipo de problemas y varias veces al día, incluso algunos piensan que usa este privilegio para poder comer, algo que el resto de sus compañeros no puede hacer. Muchos espectadores han señalado que lo mejor de la gala ha sido esta revelación que ha hecho Makoke con respecto a Terelu.