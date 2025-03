Manuel González desconsolado tras ser el primer expulsado de 'Supervivientes 2025'

La organización de Supervivientes 2025 ha dejado a todos atónitos al dar la noticia del primer expulsado del concurso. Esto ha pillado de nuevas a todos los concursantes que tenían en mente que no sería hasta el próximo jueves cuando sucediese este hecho, pero por desgracia para Manuel González ha sido él el señalado por la audiencia para dejar el concurso de supervivencia. El gaditano se ha quedado desolado al enterarse de la noticia.

El trío formado por Manuel, Anita y Montoya ha dado grandes momentos en el tiempo que han estado conviviendo en Playa Misterio pero la audiencia ha querido que sea el gaditano el que abandone el concurso y se mantengan en él, Anita y Montoya que ya han comenzado a convivir con el resto de sus compañeros. Manuel ha querido felicitar tanto a la catalana como al sevillano por su continuidad en Supervivientes 2025.

Manuel se ha quedado abatido tras conocer la noticia

El gaditano se tomaba bastante mal la decisión de la audiencia de que el fuese el primer expulsado y así loha hecho saber. "Pues nada, la verdad es que estoy triste, estoy embajonado perdido. Venía aquí con mucha ilusión", afirmaba el ex novio de Lucía Sánchez. Manuel ha dejado claro, que ir a Honduras era algo muy especial para él. "Esto para mí era un sueño, no me ha dado tiempo de nada. Yo quería ponerme a prueba al máximo, quería competir, pasar hambre, pescar, hacer fuego, de todo…", comentaba visiblemente afectado.

Sus sueños se han visto truncados y aunque no es lo que esperaba, se resignaba a nsu nueva etapa. "Pero la gente no lo ha querido así y por algo será. Lo que no está para uno no está y ya me lo dará Dios por otro lado. Qué voy a hacer", relataba el tentador de La isla de las tentaciones. Carlos Sobera le ha preguntado sobre cuáles creía que podrían ser los motivos por los que la audiencia había tomado esta decisión. "No estoy en la cabeza y en el corazón de la gente, será que ellos gustan más y ya está. Me querrán ver en Cádiz pescando allí en La Caleta. El sitio más bonito del mundo. Allí están mi familia, mis amigos, Gabriella también… Que me esperen con ganas que voy para allá y ya está. Qué le voy a hacer", sentenciaba el gaditano.

El nuevo destino de Manuel en 'Supervivientes 2025'

Tras pronunciar estas palabras y cortar la conexión, Manuel ha roto a llorar al saber que s u destino más cercano no estaba en Cayos Cochinos, no obstante, el programa tenía una sorpresa preparada para el joven. Carlos Sobera volvía a conectar con Manuel y le daba una gran sorpresa. "En toda esta historia hay un giro nuevo que no te esperas. Poseidón lo tuvo preparado desde el principio. No estás expulsado, Manuel. Así lo ha querido planificar Poseidón. Para que todos los demás crean que tú también estás expulsado, pero no lo estás. Te conviertes así en el nuevo secreto de ‘Supervivientes 2025’", le ha revelado el conductor de la gala al gaditano.

González no ha podido reprimir la emoción al conocer la noticia, aunque Carlos Sobera le ha advertido que no será un camino de rosas. "Pero te lo digo seriamente, no va a ser fácil. Te vas a enfrentar a muy duros contrincantes, has perdido una oportunidad, pero van a nacer otras muchas para ti", concluía Sobera.