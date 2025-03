Terelu Campos y Pelayo Díaz protagonizan un tenso encuentro en 'Supervivientes 2025': "No me calientes y no me hables así"

La presencia de Terelu Campos en Supervivientes 2025 está siendo de lo más potente y es que además de intentar ponerse a prueba como el resto de sus compañeros, la colaboradora de televisión está ofreciendo grandes momentos televisivos, tanto de risa como de tensión con algunos de sus compañeros. Hace una semana ya tuvo un pequeño rifirrafe con Makoke y ahora ha sido con Pelayo Díaz, la discrepancia entre ambos ha provocado que se vean cara a cara en el 'Oráculo de Poseidón'.

Es en este oráculo donde los participantes se pueden enfrentar cara a cara a resolver los conflictos que haya habido previamente. Pelayo Díaz y Terelu tuvieron un desencuentro después de que la hija de María Teresa Campos se queja de que las lentejas estaban "duras". Este comentario hizo estallar a Pelayo que no dudó en responder: "El caso es quejarse, no te rompas un diente, ¿eh?", propiciando así que la tensión entre ambos aumentase.

"No me calientes y no me hables así, conmigo ten educación", le decía él, lo que este comentaba con algunos de sus compañeros: "No somos sus sirvientes, no le permito a nadie que me hable así, creo que está acostumbrada a tener servicio y está en la playa como si estuviera en una hamaca".

Pelayo quiso disculparse delante de Terelu y mientras lo escuchaban el resto de sus compañeros. "Estamos todos susceptibles y una palabra te puede retorcer el día, me sentó mal que se quejara de la única comida que teníamos, yo tendría que haber contestado con más respeto y le pido perdón a Terelu delante de todos".

Terelu Campos aceptaba las disculpas del asturiano, pero dejaba claro que no le había gustado nada lo que había estado hablando Pelayo a sus espaldas con el resto de sus compañeros. "Me parece muy triste. Yo siempre he llevado el coco limpio a los demás. Soy igual de señorita que ellos, yo no sé pescar y me he comido un trocito enano de pescado. Podrían tener la honestidad que el día de la prueba siempre intento ponerme la mitad de comida que ellos porque tienen que hacerla y yo no", explicaba la hermana de Carmen Borrego y fue en ese momento cuando Pelayo afirmó que la discusión se había producido por "sus formas y no por la comida".

Terelu acabó muy enfadada y cuando Sandra Barneda la invitó a salir del Oráculo, la respuesta de la colaboradora fue contundente: "Dios sabe que me marcho, ha sido un placer, siento que creáis que soy una señora a la que se lo hacen todo porque yo he colaborado en todo lo que he podido y en todo lo que mi cuerpo me ha dado", sentenciaba Terelu.

Terelu descubre la existencia de Anita, Manuel y Montoya en 'Supervivientes 2025'

El nuevo destino para Terelu era ir a Playa Misterio y ha sido allí donde ha descubierto a Montoya, Anita y Manuel, la colaboradora se ha llevado una agradable sorpresa al verlo allí y Manuel no dudaba en decir "¡Esta noche carricoche!", al verla, un momento más tarde se ha abrazado a ella y le ha preguntado que cómo está, a lo que Terelu ha respondido "No sé ni cómo estoy".

Uno de los momentos más épicos que se han vivido hasta el momento ha sido cuando la hija de María Teresa Campos se ha lanzado a bailar el trend viral que hay en redes sociales protagonizado por Montoya y su famosa canción de La isla de las tentaciones, 'La gambita'. Además, Terelu ha querido saber todos los pormenores de la última hoguera de confrontación y ha terminado leyéndole la cartilla a Manuel por rechazar a Anita.