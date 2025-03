La inesperada reconciliación de 'Supervivientes 2025' es la de Montoya y Manuel

Supervivientes 2025 está siendo todo un espectáculo para los sentidos, los concursantes van avanzando en su aventura y uno de los grandes puntos de interés de esta edición es el trío formado por Montoya, Anita y Manuel. Ambos concursaron en La isla de las tentaciones y la pareja formada por el sevillano y la catalana acabó separada después de que Manuel entrase en acción. El primer encuentro entre los tres fue bastante tenso y lleno de reproches, pero el paso del tiempo ha provocado que las aguas se fuesen calmando.

El acercamiento entre Manuel y Montoya se puede clasificar de histórico porque ambos han aprovechado cada ocasión que han tenido de verse cara a cara para insultarse y provocarse el uno al otro, pero en las últimas novedades con respecto a ellos nada tiene que ver con el enfrentamiento que han vivido hasta el momento.

La reconciliación de Montoya y Manuel en 'Supervivientes 2025'

Supervivientes es la ocasión perfecta para poder hablar con calma y respeto y dejar a un lado la rabia y solo hacía falta un poco de tiempo para que esto sucediese. Manuel se ha sincerado con Montoya y le ha pedido disculpas por su comportamiento fuera de La isla de las tentaciones. "Yo no voy a discutir contigo más aquí. Anita está enamorada de ti. Y yo me alegraría lo más grande si los dos os dierais una oportunidad. Yo sé que tú en el fondo la sigues queriendo y estás enamorado de ella", le decía el gaditano al sevillano. Montoya le respondía que aunque la quiere, "tengo el corazón muy pisado".

Manuel se abría por completo y le decía a Montoya, "Conmigo, si vas a ver algo aquí, es que yo no vengo ni a ser tu enemigo ni a hacerte daño. Si diera marcha atrás, fuera del programa, no hubiera tenido un acercamiento con Anita sabiendo el daño que te ha hecho". Este comentario hizo que Montoya se derrumbase y acabase llorando y haciendo autocrítica. "Si no lo hubieras hecho yo no estaría así. Yo también soy consecuente, yo también la cagué... es muy duro", este momento tan emotivo contagió a Manuel que no pudo reprimir las lágrimas mientras afirmaba: "Si hay algún momento en el que hayas visto que te he faltado al respeto, te pido perdón".

Manuel y Montoya entierran el hacha de guerra

En la gala presentada por Sandra Barneda, Montoya ha hablado acerca de la conversación que ha tenido con Manuel y se emocionaba: "Me alegro de que Manuel haya empatizado un poco. Me ha entendido, desde el principio. Quiero dejar claro que no quiero compararme con nadie. Pero hay que reconocer todo y quería saber la verdad", afirmaba el sevillano. Por su parte, Manuel, también respondía y subrayaba que no se alegraba de su comportamiento: "Me pongo hasta nervioso. Ha sido una situación dura para los tres. Quiero llevarnos lo mejor posible entre los tres y no quiero crear conflicto ni problemas".

Manuel se convierte en el nexo de unión de Anita y Montoya

El gaditano llegaba a Honduras con un plan en mente, vivir esta experiencia única en la vida y disfrutar del concurso. La convivencia Manuel con Anita y Montoya no ha sido fácil de primera, pero el tentador ha querido ser el nexo de unión de la que fuera pareja antes de entrar en La isla de las tentaciones. "Hay veces que os cerráis en banda. Cada vez os tiráis más por tierra. No se puede recordar todos los días todo...", le señalaba Manuel a Anita, hablando también del tema con Montoya: "Con comportamientos tuyos te contradices a ti y a la chavala la contradices".

Montoya afirmaba en directo que la llegada de Manuel y Anita a la isla ha sido un shock y es que él esperaba poder "curarse el alma" en este reality de Telecinco. "Para mí ha sido una pesadilla, ha sido revivir todo. En el momento en el que se bajó Manuel pensaba que estaba entrando en 'La isla de las tentaciones' otra vez. Para mí ha sido removerlo todo y revivir lo mismo. Es un trauma que he pasado. Yo quería que esto fuera mi cura, pero veremos a ver", afirmaba Montoya.