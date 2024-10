El Príncipe Guillermo habla por primera vez sobre su hermano Harry y destapa las tensiones que aún dividen a la familia real

En una sorprendente revelación pública, el Príncipe Guillermo ha hablado con especial emoción sobre su hermano, el Príncipe Harry, en un adelanto de su documental We Can End Homelessness. En este proyecto, Guillermo recuerda un momento de su infancia cuando su madre, la Princesa Diana, los llevó a él y a Harry a “The Passage”, una organización benéfica en el Reino Unido que apoya a personas sin hogar. Este gesto no solo reflejó el compromiso social de Lady Di, sino que dejó una marca imborrable en los dos hermanos.

Con una vulnerabilidad que pocas veces se permite, el heredero al trono británico compartió el impacto que tuvo en él aquel día. “Mi madre me llevó allí cuando yo tenía alrededor de diez años. Nunca había estado en un sitio así y estaba algo ansioso”, ha confesado. Con nostalgia, describe cómo Lady Di, con su carisma único, rompió la tensión del momento, haciendo que tanto él como Harry se sintieran cómodos. “Ella siempre hacía que todos se sintieran relajados, reía y bromeaba con todos. Ese día fue el primero en el que comprendí que había personas que no vivían como nosotros”, afirmó Guillermo en el adelanto del documental.

Príncipe Guillermo y Príncipe Harry / Gtres

Desde la salida de Harry a Estados Unidos y la polémica publicación de su autobiografía “En la sombra”, en la que el Príncipe relató aspectos de su vida y de su familia, las tensiones entre los hermanos se hicieron aún más evidentes. Guillermo, por su parte, se ha mantenido en un perfil bajo en cuanto a las críticas de su hermano, especialmente después de los duros comentarios de Harry hacia la familia real. Sin embargo, sus recientes palabras parecen abrir una puerta a la reconciliación, recordando aquellos momentos en los que los dos hermanos eran inseparables y aún compartían un vínculo indisoluble.

A pesar de la distancia y de los diferentes caminos que han tomado, este reciente recuerdo de Guillermo parece evocar una conexión que, al menos en sus recuerdos, sigue intacta. En un momento especialmente doloroso para el Príncipe debido a la batalla contra el cáncer que enfrenta su esposa Kate Middleton, sus palabras hacia Harry sugieren la importancia de mirar hacia atrás y apreciar esos lazos familiares. Según cercanos a la pareja, Kate también ha destacado la relevancia de aprovechar las pequeñas cosas de la vida y mantenerse unido a sus seres queridos en tiempos de adversidad.

La inesperada mención a Harry llega en un momento en el que tanto Guillermo como Kate han tenido que enfrentar uno de los años más difíciles de sus vidas, con la salud de sus seres queridos bajo amenaza. Además, no deja de sorprender el hecho de que haya elegido mencionar a su hermano en medio de sus esfuerzos benéficos, una causa con profundas raíces en los valores que su madre Diana les inculcó desde pequeños. Así, parece que el recuerdo de Lady Di sigue siendo ese nexo que aún conecta, aunque sea de forma intangible, a los príncipes de Inglaterra.