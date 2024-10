Kate Middleton le da un ultimátum a Guillermo tras ser pillado tonteando en clubes nocturnos

El matrimonio entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo, que durante años ha sido visto como un ejemplo de estabilidad en la realeza, parece haber pasado por momentos más turbulentos de lo que muchos imaginaban. Las últimas informaciones de la prensa británica han revelado que Kate, quien recientemente ha estado luchando contra el cáncer, le dio un ultimátum a su marido por su “inaceptable” comportamiento, lo que habría generado tensiones en la pareja.

Todo sucedió hace años, en un momento en el que la relación entre los futuros reyes de Inglaterra ya estaba consolidada, pero no exenta de complicaciones. Se dice que Kate, cansada del comportamiento de Guillermo en las discotecas, donde fue visto en más de una ocasión coqueteando con otras mujeres, decidió ponerle los puntos sobre las íes. Según informa The Mirror, la entonces novia del príncipe se sintió “totalmente humillada” por su actitud y le advirtió que su comportamiento no solo la afectaba a ella, sino que también dañaba la imagen de la pareja.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton / Getty Images

Este ultimátum parece haber sido un punto de inflexión en la relación, ya que tras estos episodios, el príncipe Guillermo cambió radicalmente su comportamiento y desde entonces se ha mostrado mucho más comprometido y centrado en su rol dentro de la monarquía y como esposo. De hecho, el matrimonio ha sido considerado como uno de los más sólidos de la familia real británica, aunque los inicios no fueran tan idílicos como siempre se ha pintado.

Además de los problemas de la relación que salieron a la luz, la noticia del estado de salud de Kate ha vuelto a preocupar a los británicos. A pesar de que la princesa parece haber superado la fase más dura de su tratamiento contra el cáncer, se ha informado de que tendrá que someterse a nuevas pruebas médicas. La familia real, en especial Guillermo, ha estado a su lado en todo momento, mostrando una unión que, tras superar sus dificultades personales, parece más fuerte que nunca.

La relación entre Kate y Guillermo ha sido una montaña rusa que ha logrado estabilizarse con el tiempo, convirtiéndolos en una de las parejas más admiradas, a pesar de los altibajos que enfrentaron, algunos de los cuales aún siguen saliendo a la luz.