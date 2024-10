El sorprendente gesto de Meghan Markle que confirma su ruptura con el príncipe Harry

Meghan Markle continúa sorprendiendo con sus apariciones públicas, y lo hace cada vez más sin la compañía del príncipe Harry. La última vez ha sido en un acto en Santa Bárbara con motivo del Día Internacional de la Niña, donde la duquesa fue la estrella en un evento repleto de actividades para niños. Entre las más destacadas estuvieron los talleres de manualidades, donde Meghan mostró su lado más cercano, participando en la creación de pulseras y pintando con los pequeños. Todo esto en el marco del nuevo programa Social Media U.A., que busca promover el bienestar digital y fomentar formas de entretenimiento alejadas de las pantallas.

Pero lo que realmente ha captado la atención en esta ocasión ha sido la ausencia de su anillo de compromiso. La icónica joya diseñada por el propio Harry y Cleave & Company, que incluye diamantes de la colección personal de Diana de Gales, no se vio en el dedo de Meghan. En su lugar, optó por una pieza más discreta, una sortija de plata con diamantes pavé, que llevó junto a su alianza de oro galés. No es la primera vez que la duquesa prescinde de este anillo, lo que no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre el estado de su relación con el príncipe.

Mientras Meghan sigue deslumbrando en sus eventos en solitario, el príncipe Harry no se queda atrás. Este mes ha estado inmerso en varios compromisos internacionales, incluyendo su visita a África, una de sus regiones favoritas y donde mantiene diversos proyectos solidarios. Su apretada agenda, que también lo ha llevado a Nueva York y Londres, contrasta con los cada vez más frecuentes eventos en solitario de su esposa.

Lo cierto es que desde su última aparición conjunta en Colombia, donde sorprendieron a todos bailando salsa, las especulaciones no han cesado. Añadiendo más leña al fuego, la prensa no ha dejado pasar por alto la coincidencia entre Meghan y Kate Middleton, quien también ha dejado de llevar su anillo de compromiso en eventos recientes.

En medio de la atención mediática que envuelve a Meghan Markle y su relación con el príncipe Harry, la familia real británica atraviesa un momento delicado. La salud del rey Carlos III ha suscitado preocupaciones en el país, lo que ha puesto a la monarquía en una situación vulnerable. Además, se suma la incertidumbre sobre un posible nuevo ingreso de Kate Middleton en el hospital, tras haber finalizado su tratamiento de quimioterapia. A esto se añaden los persistentes rumores de crisis entre Meghan y Harry, lo que contribuye a un clima de inestabilidad dentro de la familia real, generando aún más interés y especulación entre los seguidores de la realeza.