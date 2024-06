Preocupación por el estado de salud de Lydia Lozano, que pasa por quirófano

Lydia Lozano se encuentra atravesando un difícil momento debido a problemas de salud relacionados con su espalda, que la han obligado a pasar por el quirófano. A pesar de la intensa carga de trabajo que implica la llegada de Ni que fuéramos, el nuevo formato de Fabricantes Studio que ahora ha dado el salto a TEN, la colaboradora sigue adelante con su labor, aunque los problemas de salud no se lo están poniendo fácil.

Esta no es la primera vez que Lydia enfrenta dificultades de salud en el ámbito profesional. Ya en Baila como puedas sufrió un percance que la obligó a abandonar temporalmente el programa. Ahora, parece que los dolores de espalda persisten, complicando aún más su situación. Según han revelado sus compañeros de programa, Lydia ha tenido que someterse a una nueva intervención quirúrgica para tratar su afección lumbar.

Durante un intermedio del programa, cuya emisión no se detiene en plataformas como YouTube y Twitch, Lydia Lozano compartió con sus compañeros y la audiencia un detalle muy íntimo de su estado de salud: "No puedo hacer pis". Al ser cuestionada sobre este problema, explicó: "No puedo hacer pis porque llevo lo de la espalda. Me he puesto pantalón y es muy complicado ponerse esto", refiriéndose a la faja que debe usar para aliviar su dolor de espalda.

Lydia también confesó que sufre un dolor intenso debido a una vértebra rota y que los médicos aún no han logrado determinar la causa exacta de su malestar: "Tengo un dolor lumbar por haber tenido la vértebra rota y no me averiguan qué me pasa", expresó, evidenciando su frustración. La colaboradora mencionó que continúa sometiéndose a pruebas médicas en busca de un diagnóstico definitivo y una solución a sus problemas de salud: "El lunes me hacen un TAC. No puedo más", comentó visiblemente abatida.

Estos son momentos complicados para Lydia Lozano, cuya vida se ve paralizada por los fuertes dolores que sufre a pesar de haber pasado varias veces por el quirófano. La situación es especialmente desafiante dado su compromiso profesional con Ni que fuéramos, un proyecto que marca su regreso a la televisión en el canal TEN. Sin embargo, Lydia sigue demostrando su fortaleza y determinación, enfrentándose a cada obstáculo con el mismo espíritu que la ha convertido en una querida figura pública.