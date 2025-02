El polémico motivo de la ruptura de Ágatha Ruiz de la Prada con José Manuel Díaz-Patón

El noviazgo de Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón era una relación sólida a vista de todos, después de llevar 3 años juntos. La polémica que ha vivido la diseñadora recientemente con Lolita Flores tras su comentario racista sobre los gitanos ha pesado y mucho en la pareja, tanto es así que el amor que había entre ellos parece haberse esfumado y se ha producido una "ruptura total".

El comportamiento del abogado en la defensa de su novia durante la polémica formada tras las declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada en el programa Fiesta han desestabilizado la pareja. La diseñadora ha creído que esa protección tan a capa y espada que habría realizado Díaz-Patón ha sido excesiva y eso la ha llevado a tomar la decisión de pedirle un tiempo al abogado para ver cuál sería el futuro de la relación entre ambos. El novio de Ágatha llegó a decir que Lolita se había subido al carro de esta polémica para hacerse famosa.

La encargada de comunicar el fin de la relación entre Ruiz de la Prada y Díaz-Patón ha sido Paloma Barrientos en TardeAR. "Hay una ruptura total. Se iba barruntando. Es decir, los que conocemos a Ágatha y somos amigos suyos sabíamos que esta historia, tarde o más temprano, no tenía futuro". "Cuando Patón se ha convertido en un personaje que sabe perfectamente que Ágatha no le quería ni le gustaba, pues ya lo de ayer -su entrada en directo en Y ahora Sonsoles y en TardeAR con motivo del estreno de la diseñadora como colaboradora del programa- fue determinante".

Ágatha Ruiz de la Prada no ha querido contestar de manera directa a los periodistas y se ha limitado a responder con un escueto "gracias" cuando se le ha preguntado por la ruptura con su pareja. En cambio, la reacción de Díaz-Patón ha sido muy diferente a la de la diseñadora, el abogado ha explotado delante de los medios de comunicación aunque no ha querido ni confirmar ni desmentir la noticia. "Estoy hablando por teléfono con un cliente. Por favor me podéis dejar un poco tranquilo que trabaje. Llevo desde las siete y media de la mañana trabajando. Que siempre os he atendido muy bien, por favor. Y cuando os pido que me dejéis tranquilo os lo pido en serio. No quiero contestar ninguna pregunta ahora mismo porque estoy trabajando", respondía muy molesto.

La polémica entre Lolita y el novio de Ágatha Ruiz de la Prada

Lolita recogió las palabras que la diseñadora había manifestado en Fiesta y denunció el carácter racista de las mismas, tras las reacciones de muchas personas secundando a Lolita, Ruiz de la Prada emitió un comunicado donde se disculpaba con la comunidad gitana por sus desafortunadas palabras. A pesar de la disculpa de la diseñadora, su novio, José Manuel Díaz-Patón hizo algunas declaraciones públicas acerca del estado en el que se encontraba su novia y sobre la hija de Lola Flores.

"No debería haber pedido las disculpas porque no es para tirar cohetes", comenzaba diciendo el abogado y continuaba de esta manera, "esta chica ha aprovechado la ocasión para salir en la tele y hacerse famosa con ese comentario". "'¡Cómo va a estar afectada" En lo que sí está afectada es porque haya sido Lolita, que parece ser que era amiga suya y se ha aprovechado de esa circunstancia de un fallo que no lo es! No se puede hablar ya de nada, no se pueden contar chistes. Esto es una monstruosidad y algunas se aprovechan de ello", continuaba Díaz-Patón.

La respuesta de Lolita no tardó en llegar. "¡Ya me he hecho famosa, con la falta que me hacía! Quería decirle que de 'chica' no tengo nada porque ya tengo una edad. Tengo 67 años y en todos lados me llaman 'señora'. Me he casado dos veces, abuela de dos nietos... Mi fama me viene ya del vientre de mi madre. Llevo 50 años ejerciendo mi profesión y soy muy honrada y leal, coherente con mis cosas", decía la artista.