¿Qué países participan en la primera semifinal de Eurovision 2022?

Llegó el gran día. Esta noche arranca Eurovision y lo hará con la celebración de su primera semifinal. Con todos los ojos puestos en Chanel, que al formar parte del Big Five no debe someterse a esta primera ronda de votaciones, La 1 emitirá a partir de las 21.00h el primer gran evento de esta semana eurovisiva.

En la primera semifinal actuarán 17 países, entre los cuales se encuentran los representantes de Albania, Austria, Armenia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Islandia, Letonia, Lituania, Moldavia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suiza y Ucrania. Lamentablemente, España se queda fuera de las votaciones de esta primera semifinal. Serán los ciudadanos de Italia y Francia los que se sumen en el proceso de votación.

Albania: Ronela Hajati con Sekret

La canción, cantada en albanés, es poderosa y tiene ritmos electrizantes que pueden atraer a más de un europeo. Pese a no entender ni papa, la canción es bastante festivalera. Eso sí, se quedará lejos del top 10 si llega a la gran final.

Letonia: Citi Zni con Eat Your Salad

Los pesados de la edición. Se han gastado una millonada en salir publicitados en el Instagram de todos los europeos, con mensajes personalizados en los diferentes idiomas que participan en Eurovision. Los tonos ochenteros de la propuesta pueden ser atractivos para los guiris de Benidorm.

Lituania: Monika Liu con Sentimentai

Otra apuesta ochentera que se queda a medio gas. Monika Liu es la Malú lituana. No es broma, ha sido incluso coach de La Voz en Lituania. Con Sentimentai muestra un lado intimista, con una melodía que no acaba de arrancar. Una candidatura muy plana.

Suiza: Marius Bear con Boys Do Cry

Suiza vuelve a apostar por un artista joven, pero esta vez se decanta por la balada. Boys do cry es una canción reposada, pero no lenta. Es tierna y si te paras a analizar la letra igual incluso se te humedecen un poco los ojos. Veremos cómo le va a Marius, pero creo que Suiza tiene una plaza asegurada en la final.

Eslovenia: LPS con Disko

Un grupo divertido (por el nombre, más que nada: Last pizza slide, el último trozo de pizza) con una canción que no dice demasiado pero se deja escuchar. Eslovenia lo tiene todo para no clasificarse, su candidatura tiene poco carisma y se aleja de los estándares del país en sus últimas intervenciones en el festival.

Ucrania: Kalush Orchestra con Stefania

Claros favoritos de la edición. Con el conflicto bélico con Rusia más que presente, Ucrania llega a la primera semifinal en Turín con las casas de apuestas disparadas. Todos la señalan como favorita a ganar, veremos si esta candidatura llena de toques tribales e incluso un rap de por medio logra enamorar a Europa.

Bulgaria: Intelligent Music Project con Intention

Si te gusta el rock, te gusta Bulgaria. Pese a quedarse un poco a medio gas, este grupo fruto de la inversión de un multimillonario amante de la música puede llegar a clasificarse en la final. Seguramente con el componente de la chiripa bastante elevado, para que mentirnos.

Países Bajos: S10 con De Diepte

La canción de la Pantoja. No, no te rías, Sálvame utilizó este temazo para ambientar el intento de serie documental sobre Isabel Pantoja, allá por el mes de abril. La canción es buena, emotiva, te hace vibrar. Lástima que la puesta en escena no acompañe. Se deberían clasificar, pero no las tengo todas conmigo.

Moldavia: Zdob i Zdub & Fraii Advahov con Trenuleul

No te deja indiferente. Te dan ganas de agarrar una cerveza y bailar encadenándote con los brazos de tus amigos dando vueltas. Con un gran componente folk, Trenuleul es festiva y divertida, pero se queda apartada de la competición en todo momento.

Portugal: MARO con Saudade Saudade

La candidatura de Portugal te lleva a esos días de lluvia en los que los pensamientos negativos te atormentan. Una balada delicada, que va in crescendo, con toques culturales muy mediterráneos. Maro tiene una voz muy bonita y la manera en la que está empastada con los coros la hace única.

Croacia: Mia Dimi con Guilty Pleasure

Otra balada más. La diferencia es que para que esta te emocione tienes que escucharla pelando cebollas. Mia Dimi tiene una voz bonita, pero tanto la canción como el resto de items de la candidatura se quedan a medio gas.

Dinamarca: REDDI con The Show

Oye ya está bien de baladas, ¿no? Una chica, un piano, buena voz y un girito en plena actuación que lleva lla candidatura a un terreno más rockero y coral. Es el típico efecto sorpresa que gusta, pese a ser bastante cutre. Dinamarca tiene papeleta para pasar, a ver si la aprovecha.

Austria: LUM!X feat. Pia Maria con Halo

Una candidatura del montón. Típica canción que suena en Élite para mostrar com o los personajes se preparan para salir de fiesta. Con un puente poco innovador y un estribillo muy de los 2000, Halo pretende llevarse un pase a la final del próximo sábado.

Islandia: Systur con Með Hækkandi Sól

Nosotros tampoco sabemos mencionar el título de esta canción. Systur es un grupo de tres hermanas que fusionan pop con tintes de country. O al menos lo intentan. Canción del far west, bastante aburida. Me he quedado con las ganas de ver aparecer al sheriff y al vaquero.

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con Die Together

Tras pedir el rescate económico, ahora empieza a ser hora de pedir el rescate musical. Grecia no innova y vuelve a apostar por una balada bastante insulsa que va creciendo a medida que pasan los minutos. Tiene ciertos toques de epicidad al final que le dan un plus.

Noruega: Subwoolfer con Give That Wolf A Banana

Otra de las claras favoritas de la primera semifinal del festival. Dos lobos amarillos cantando y bailando, ¿qué mas quieres? El estribillo es más que pegadizo y la coreografía lo suficientemente sencilla como para no dar vergüenza ajena al intentar imitarla.

Armenia: Rosa Linn con Snap

La primera semifinal cierra con... ¡otra balada! Emulando el estilo de Taylor Swift, Rosa Linn demuestra un control vocal en una candidatura que entra perfectamente en el molde de los pops dulzones del 2010.