Óscar Landa revoluciona las nominaciones de 'GH DÚO 3': "Es un suicidio"

La gala de este jueves en GH DÚO estuvo llena de sorpresas y es que los concursantes pudieron reencontrarse con algunos seres queridos y recibir el calor que tanto les hace falta en este concurso donde se encuentran aislados del exterior. Una noche con las emociones a flor de piel y en la que las nominaciones han sorprendido a todos, no han sido los participantes del concurso los encargados de nominar a sus compañeros, han sido los familiares los que han tenido este privilegio.

Esta nueva decisión de la organización ha sorprendido a todos los miembros de la casa de Guadalix de la Sierra y es que el equipo formado por los menos conocidos ha visto como su estrategia se desvanecía. Ellos apuestan por subir a muchos miembros de su grupo a la palestra y a uno solo del equipo contrario, de esta manera el voto de todos ellos se concentra en la única persona que no pertenece a ese grupo.

Óscar Landa ha sido el concursante que ha conseguido ganar la prueba y con ello ha conseguido tres poderes, tal y como le comunicaba Carlos Sobera. "Has conseguido un triple poder como ganador de la prueba: la inmunidad, el poder de vetar a un compañero", le explicaba serio el presentador de la gala.

En la lista de nominados no puede aparecer el nombre de Óscar y también ha querido vetar a su compañero, José María Almoguera "No quiero que nomine José María porque considero que va a nominar a esta parte del grupo y prefiero que no lo haga", contaba el vasco, pensando que así no tendrían problemas en conseguir que su estrategia volviese a funcionar de nuevo. Una de las grandes sorpresas cuando se han llevado a cabo las nominaciones fue el punto que le dio la madre de Landa a Miguel Frigenti, uno de los mejores amigos de su hijo en el programa, toda una sorpresa para los espectadores.

La decisión de Óscar Landa afecta directamente a Frigenti

Cuando finalizaron las votaciones los nominados eran: Marieta, José María, Miguel Frigenti y Sergio y fue en este momento, cuando Carlos Sobera le comentó a Óscar Landa cuál era el tercer poder que había desbloqueado al ganar la prueba de la semana. "Este poder se llama el Poder San Valentín, puedes regalar tu inmunidad a la persona que desees, pero a cambio subes tú a la lista de nominados. Es un acto de amor", le explicaba el presentador al donostiarra.

Estas palabras descolocaban por completo a Landa aunque no dudaba en tomar la decisión. "No, está muy complicado el asunto con los del otro grupo y solo uno del nuestro, es un suicidio. Nos quedamos así", concluía el vasco, que verá arrastro a la nominación a uno de sus mejores amigos. Habrá que esperar si esta estrategia de no exponerse a sí mismo a la nominación y salvar a su compañero afectará a la relación actual entre ellos.

La lista definitiva de los nominados es: Marieta, José María Almoguera, Sergio y Miguel Frigenti, por primera vez se vive la situación contraria y es que todos los miembros del grupo más reconocido están en la palestra y se enfrentan a Miguel Frigenti que es el único del bando contrario que se expone en esta semana a la expulsión. Se espera que el domingo se conozca el primer salvado y el martes el segundo, tal y como viene siendo habitual, por lo que no sería raro que el jueves se enfrentase Miguel Frigenti con uno de los compañeros del otro bando.