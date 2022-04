Olga Moreno estalla y habla sobre la ruptura de Antonio David y Marta Riesco

La ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco se ha convertido en el centro del foco mediático. El hecho de que Riesco dejara a su pareja en directo a través de Ya son las ocho dinamitó la paciencia de Antonio David Flores, que no ha vuelto a dirigirse a Riesco desde antes de su cumpleaños. Desde entonces, las informaciones y los rumores se han sucedido a un ritmo vertiginoso, pero el motivo principal de la ruptura tiene para muchos un nombre y apellido: Olga Moreno.

De hecho, la revista Lecturas va más allá y este miércoles publica que Olga le habría dado un ultimátum a su ex marido, advirtiéndole que no podía posar con otra mujer presentándola oficialmente como su pareja si seguía casado con ella. Unas informaciones que han hecho estallar a Olga Moreno en su perfil de Instagram.

"Como sabéis, no me gusta entrar a desmentir o afirmar nada que tenga que ver con mi vida privada, pero dadas las circunstancias, y que ya sobrepasan el límite de la lógica, me siento en la necesidad de hacerlo por mí misma. Como habréis podido comprobar, hoy aparezco en una portada de una revista sin haberme prestado a ello y sin haber hablado absolutamente con nadie", ha señalado Olga en una publicación, desmintiendo tajantemente las informaciones y dejando claro que ela nunca ha hablado y que, por lo menos por el momento, no va a hacerlo.

"He repetido muchísimas veces que no voy a hablar y pienso seguir en mi línea. Si algún día decido hacerlo, seré yo misma quien salga a confirmarlo", ha espetado la última ganadora de Supervivientes, añadiendo que las circunstancias superan los límites de la lógica y que ella no se ha prestado a aparecer en ninguna revista. La andaluza ha aprovechado para dar las gracias a sus seguidores. "Quiero aprovechar para daros miles de gracias por todo el apoyo que recibo a diario", ha culminado Moreno, acompañando el texto con la fotografía de la portada.