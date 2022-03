Antonio David sacia su afán de protagonismo reencontrándose con su ex mujer en una clínica estética

Parece ser que ni las clínicas de estética pueden ablandar determinados rostros. Antonio David Flores vuelve a buscar el foco mediático tras preocuparse por el estado de salud de su exmujer, Olga Moreno, y su hija, Rocío Flores. El ex colaborador no ha dudado en acercarse a la clínica donde tanto Olga como su hija se han sometido a una serie de cirugías estéticas, con la intención de conocer con todo lujo de detalles cómo han ido las intervenciones.

Tras la visita, Antonio David ha atendido a los medios de comunicación. “Está todo súper bien. No puedo explicar mucho porque no entiendo pero os puedo decir que están muy bien y están tranquilas y ya está. Supongo que estarán un par de diítas y tal hasta que puedan caminar y tal pero hasta ahí te puedo contar porque te juro que no sé más nada”, ha explicado el novio de Marta Riesco. Con este gesto Antonio David vuelve a intentar mostrar la cordialidad que mantiene con Olga Moreno y de la que tanto presumen.

Cabe recordar que el andaluz se siente arrepentido. El ex colaborador de Sálvame piensa que el proceso de ruptura podría haber sido más sano y deja claro que su familia está por encima de todo. "Yo siempre con ellas aunque a veces intentáis hacer ver que no nos llevamos bien. Hay colaboradores que continúan insinuando que nuestra relación es mala y a ver si queda claro de una vez por todas. Estoy aquí porque es mi obligación. Me siento molesto porque parece que obligatoriamente tiene que existir una mala relación cuando no es así”, explicó.

De visitar a Olga Moreno a ir a casa de Marta Riesco

Tras visitar a su ex mujer y su hija, el youtuber ha acudido directamente a casa de su novia, Marta Riesco. Antonio David Flores asegura que está “muy feliz” con la periodista. Pese a ello, la pareja no se deja ver ante la prensa. El ex guardia civil no ha querido perder la oportunidad de charlar con los periodistas para avisar del inminente lanzamiento de una nueva versión de ‘No tengas miedo’, el single de Marta Riesco.