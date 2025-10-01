Novedades en 'Supervivientes All Stars': un ex concursante vuelve, un salvado y un robo que enfada a Tony Spina

Los martes es un día importante para los concursantes de Supervivientes All Stars, se produce la ceremonia de salvación y uno de los cuatro nominados tiene la oportunidad de salir de la palestra y gozar de una semana más en los Cayos Cochinos. Esta semana están nominados Jessica Bueno, Miri Pérez, Carlos Alba y Sonia Monroy. Ninguno de ellos quiere abandonar el reality, pero las normas son claras, aquel que tenga menos apoyo del público será el que termine su aventura en Honduras.

Jessica Bueno era la concursante que conseguía salvarse de la nominación de cara al jueves, la sevillana no pudo ocultar la alegría cuando vio que le caía el barro al resto de sus compañeros. El resto de supervivientes no podían ocultar la decepción de seguir expuestos a la decisión del público hasta el próximo jueves, que será cuando uno de ellos abandone de manera definitiva el concurso.

Jessica Bueno y Gloria Camila más unidas que nunca

La modelo y la hija de Ortega Cano han convivido estas semanas juntas y se han vuelto inseparables, de ahí que Gloria Camila respirase aliviada al conocer el resultado de la ceremonia de salvación. Gloria Camila ganó una de las pruebas de recompensa y tuvo la oportunidad de poder darse una ducha de agua dulce y caliente, una de las cosas que los participantes echan de menos durante su estancia en Honduras. A la hora de darse esa ducha, la joven podía no gastar toda el agua y reservar algo para que alguno de sus compañeros también pudiera disfrutar de ese privilegio y Gloria Camila escogió a Jessica Bueno.

La felicidad duró poco para estas amigas y es que en el Triángulo de fuego -ceremonia donde se eligen los castigos a los concursantes que menos aportan- la elegida por Playa Caos fue Jessica Bueno y en el otro equipo la persona en recibir el castigo fue Rubén Torres. La penalización en esta ocasión es que ambos tenían que intercambiarse de playa. Esto alejaba a la modelo y a la hija de Ortega Cano, que se resignó a vivir sin su amiga, aunque lo cierto es que Bueno no se tomó tan mal el cambio, ya que en esta playa goza de mejores condiciones.

Un ex concursante vuelve a Honduras

El próximo jueves tendrá lugar la reunificación de las playas y los concursantes comenzarán a vivir juntos y la encargada de anunciar esto va a ser Marta Peñate. La novia de Tony Spina volverá a los Cayos con una misión y será anunciar este gran cambio in situ, algo que ninguno de los participantes se esperan. Además, la joven podrá volver a ver a su novio al que echa tanto de menos y que lleva varias semanas sin ver debido a que sigue inmerso en la aventura.

"Marta, cógete la maleta. Vas como ganadora de la primera edición de Supervivientes All Stars. ¿Te vas a atrever a lanzarte del helicóptero? Porque para eso lo hacemos, para que lo paséis muy mal. Reunificación, reunificación", le decía Jorge Javier Vázquez a la protagonista antes de otorgarle un pergamino con las instrucciones pertinentes.

El gran enfado de Tony Spina por el robo

Las emociones en Supervivientes se viven de manera muy intensa debido a las condiciones en las que se encuentran los concursantes. La organización quiso alegrar a alguno de los concursantes del reality y les dio la oportunidad de ganar un extra para su playa para aquellos que hubieran encontrado una piedra que traía consigo una recompensa. "Has conseguido la piedra que te da el privilegio del robo. Escoge una persona de tu equipo y ambos pueden utilizar este salvoconducto para entrar en la playa vecina y robar dos objetos o la comida que deseéis" afirmaba el pergamino.

El encargado de completar la misión fue Noel Bayarri que escogía a su compañero Iván González para realizar este robo. Los dos concursantes sustrajeron comida del equipo contrario, algo que hizo enfadar a Tony Spina. "No me sentó nada bien. Entiendo que es una dinámica del juego, pero no me gustó la prepotencia con la que vinieron y aquí lo más importante es la comida, llévate unas gafas y una lata, pero creo que la segunda estuvo de más. Y más que nosotros siempre nos hemos portado bien con ellos, que en cada recompensa nos hemos acordado de ellos", afirmaba el influencer.