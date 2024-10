Norma Duval obliga a rectificar a Sonsoles Ónega por lo que ha dicho en pleno directo

Giro inesperado en el programa de la tarde de Antena 3. Sonsoles Ónega se ha visto obligada a rectificar en directo tras recibir una llamada de la famosa vedette Norma Duval, a raíz de unas afirmaciones realizadas durante una tertulia. El incidente ocurrió cuando Ónega y sus colaboradores discutían sobre la época del destape en España, mencionando cómo algunas vedettes de la época supuestamente aprovechaban su atractivo físico para establecer relaciones cercanas con importantes figuras de la sociedad española, incluyendo empresarios, políticos y directivos.

Durante la conversación, uno de los nombres que se insinuaron en la discusión fue el de Norma Duval, una de las figuras más representativas de aquella etapa. Aunque Sonsoles Ónega no la mencionó de manera directa, su nombre sobrevoló la charla como un ejemplo de lo que se estaba debatiendo. Esto provocó una reacción inmediata de Duval, quien decidió intervenir para aclarar su posición.

Valeria Vegas en 'Y ahora Sonsoles' hablando sobre la etapa de el destape

La vedette contactó por teléfono con Valeria Vegas, una de las colaboradoras presentes en el plató, y también con la propia Sonsoles Ónega, para expresar su malestar por las insinuaciones realizadas. Duval fue enfática en desmentir cualquier tipo de relación inapropiada con políticos o directivos durante su carrera en el destape. A pesar de reconocer que formó parte de esa etapa de la historia del espectáculo en España, quiso subrayar que sus interacciones con figuras poderosas siempre fueron estrictamente profesionales y se limitaron a conversaciones.

Norma Duval no solo expresó su disgusto, sino que también exigió una rectificación inmediata y pública por parte de Sonsoles Ónega, con el objetivo de proteger su imagen y dejar claro que las afirmaciones vertidas en el programa no se correspondían con la realidad de su trayectoria. Ante esta situación, Sonsoles Ónega no tuvo más remedio que aceptar la petición de la vedette y, en directo, aclaró que la intención del programa no era poner en duda la trayectoria profesional de Norma Duval.

La rectificación de Sonsoles incluyó una disculpa por si las insinuaciones del debate habían llevado a los espectadores a una conclusión errónea sobre Norma Duval, subrayando que la vedette siempre ha defendido su independencia y profesionalismo en su carrera. Este momento de tensión en directo dejó en evidencia la delicadeza con la que deben manejarse ciertos temas históricos que afectan a figuras públicas, especialmente cuando se trata de su reputación.

Los seguidores de Norma Duval han aplaudido su rapidez para defender su honor, mientras que otros criticaban la falta de miras del programa a la hora de tratar un tema tan controvertido. Sonsoles Ónega, por su parte, ha preferido zanjar la polémica con la rectificación, buscando así evitar una confrontación mayor con la icónica vedette española.