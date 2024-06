Natalia de 'OT' confiesa su mayor secreto: su lado más maternal, al descubierto

Natalia Rodríguez, conocida por su participación en la primera edición de Operación Triunfo, donde compitió con figuras como Chenoa, David Bisbal, Rosa López y David Bustamante, se encuentra en una fase renovada de su vida. La cantante y compositora de Sanlúcar de Barrameda se siente más sexy, salvaje y fiera que nunca, abrazando su versión más renovada. Recientemente, ha lanzado su nuevo sencillo Nadie más, y ha comenzado una gira por España, enfrentando esta nueva etapa con gran ilusión.

En una entrevista para El Español, Natalia compartió detalles sobre su vida personal y profesional. Reflexionó sobre la soledad que a menudo acompaña a la vida de un músico: "A pasar tiempo con mi familia, a ver crecer a mis sobrinos, a ver envejecer a mis padres, y a enfrentarme a una vida solitaria. La música es una vida muy solitaria en la que terminas un concierto, que tienes una adrenalina por las nubes, y te metes en una habitación sola a las 04:00 horas y quieres compartirlo con alguien, y no tienes a quien llamar porque la gente está dormida."

Natalia también habló de su vida amorosa y de su disposición para encontrar el amor, a pesar de las decepciones pasadas: "Soy humana y seguro que me vuelvo a tropezar con la misma piedra. Soy muy enamoradiza y tengo muchas ganas de enamorarme y de conocer gente. No me voy a cerrar al amor porque soy una tía valiente, y si tengo que besar a muchos sapos, los besaré hasta encontrar a la persona que esté a mi lado y que quiera formar un equipo de verdad."

Una de las revelaciones más destacadas de Natalia fue sobre su perspectiva de la maternidad. Agradeció que ya no se le preguntara tanto al respecto, y confesó abiertamente que, aunque siempre le han gustado mucho los niños, también valora su independencia y sus momentos de soledad. "Un niño te da muchas cosas bonitas, pero también te quita una gran parte de tu vida y de tu independencia. A día de hoy yo no tengo ese instinto maternal," explicó.

Con una sinceridad notable, Natalia reveló que tiene sus óvulos congelados, una decisión que tomó para mantener abierta la posibilidad de ser madre en el futuro: "Todavía estoy en una edad fértil para poder ser madre si quisiera tomar la decisión, pero ahora no es una cosa que tenga en mente."

Natalia Rodríguez sigue enfocada en su carrera y en disfrutar de su vida tal y como es, sin cerrarse a nuevas oportunidades y siempre dispuesta a enfrentar lo que venga con valentía y determinación.