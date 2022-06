Natalia sufre un accidente de avión tras la boda de Chenoa: "Ha sido horrible, tengo miedo"

Natalia Rodríguez, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, ha sufrido un aterrizaje forzoso en el vuelo de vuelta tras la boda de Chenoa. La artista ha compartido a través de su cuenta de TikTok un vídeo en el que se ha mostrado de lo más angustiada. "Ha sido horrible", explicaba la cantante, que sufre de miedo a volar. Sin duda, ha sido una de las experiencias más traumáticas de Natalia, que venía justo de pasar un fin de semana de ensueño en la boda de su mejor amiga de concurso.

Cundo el avión estaba a punto de aterrizar, ha vuelto a despegar. La sorpresa de los pasajeros ha sido mayúscula, pues no entendían los motivos del retraso del aterrizaje. "Hemos tenido un aterrizaje de emergencia cuando íbamos a tocar tierra, pero ya tocando tierra hemos tenido que despegar otra vez. Ha sido un aterrizaje horrible. No nos dicen qué está pasando. Tenemos a la Guardia Civil aquí. Estamos en medio de la pista", ha narrado la de Sanlúcar de Barrameda.

Rápidamente, se han activado los protocolos habituales en este tipo de incidentes. Tanto la Guardia Civil como distintos cuerpos médicos y ambulancias se han presentado en la zona del aterrizaje. La aerolínea, una conocidísima empresa de vuelos low cost, ha mantenido a los pasajeros dentro del avión e incomunicados, algo que ha avivado aún más el miedo de la artista.

"Encima yo tengo aerofobia. Me he hartado de llorar. Me da mucho miedo y lo he pasado fatal", ha explicado Natalia Rodríguez a través de sus redes sociales. Al miedo a volar se ha sumado la falta de explicaciones por parte de la tripulación de abordo, que ha preferido mantenerse en silencio durante las tensas maniobras. "Imaginaros que cuando estábamos en tierra en Madrid vuelve a despegar. Hemos tenido unas turbulencias… y cuando aterrizamos se queda parado en medio de la pista. Ha sido horrible, pero estamos bien. Lo peor de todo es que llevamos un buen rato en el avión, nos van a poner una escalera y ahora la escalera se ha estropeado y no pueden traerla", ha relatado Natalia.