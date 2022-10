Nagore Robles llora desconsolada mientras Sandra Barneda pasea con su nueva ilusión

Nagore Robles no pasa por su mejor momento. Desde su ruptura con Sandra Barneda, la colaboradora de televisión no levanta cabeza, siendo su vida sentimental uno de los pilares vitales derruidos en este momento. Su estado anímico es noticia porque siempre se ha mostrado muy alegre, rebosando poderío. Es por ello que, ahora que está pasando por una mala racha, sorprenda verla llorando desconsolada.

Tal y como señala Diez Minutos, la colaboradora ha ido a un parque en el que ha acabado llorando, tapándose la cara para evitar que nadie la reconociera. Todo sucedió en el Parque del Retiro de Madrid, el espacio elegido por la televisiva para pasear a su mascota. Una vez sentada en el césped, Nagore llamó a una persona de su confianza, en un intento de poder dejar de llorar y calmarse.

🔵 Ya está en los kioskos el nuevo número de Diez Minutos con Nagore Robles como protagonista. Rota, abatida... cuesta ver así a la colaboradora televisiva en estas fotos #exclusivas. Además, Vanesa Romero y Santi Burgoa nueva pareja sorpresa. ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/Vsh7mjPIz6 — Diez Minutos (@diezminutos_es) October 19, 2022

Por el mismo parque paseaban hace unos días Sandra Barneda y su nueva pareja. Las imágenes corrieron como la pólvora, pues es la primera aparición de la presentadora acompañada de una mujer que no sea Nagore. Y es que, Robles y Barneda finiquitaron su relación en febrero tras seis años de vida compartida.

La colaboradora ha hablado muy poco de su vida privada, pero en su nuevo proyecto en MTMAD, el videopodcast Nos hemos liado, ha asegurado que es la primera vez que le dejan. "Se pasa muy mal cuando dejas a alguien y si encima esa persona es buena persona, cuesta mucho más porque sabes que vas a hacer daño". Robles tiene claro que su nuevo amor deberá ser anónima, "para que no genere interés, para que no tengamos que hacer comunicados". Y es que la comunicación de su ruptura con Sandra fue de las cosas más complicadas del proceso. "Estuvimos muy pendientes. Se iba a mirar con lupa y entonces era un poco de 'vamos a ponernos serias'. Todo con mucho respeto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nagore Robles (@nagore_robles)

Contrarrestan estas imágenes con las declaraciones de Nagore en sus redes sociales. "Estoy tranquila emocionalmente y fuerte. Me siento muy afortunada por trabajar en lo que me hace feliz, rodeada de muchas personas nobles que me quieren mucho", espetaba días antes de llorar desconsoladamente.