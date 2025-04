Montoya al límite en 'Supervivientes 2025' quiere abandonar el concurso: "No puedo más"

Supervivientes es uno de los programas más duros de la parrilla, los concursantes deben afrontar todo tipo de adversidades, frío, hambre y temporales a la intemperie, además de soportar la convivencia con el resto de los compañeros, una tarea complicada también. Esta edición está siendo bastante peculiar y es que la llegada de Montoya a Honduras prometía ser el remedio para que el sevillano curase su alma después de haber sufrido el mayor desengaño amoroso tras su paso por La isla de las tentaciones.

En principio, Montoya esperaba que su paso por los Cayos Cochinos le sirviera para curar su corazón malherido, pero ha tenido que volver a revivir el pasado porque se ha reencontrado con Anita Williams, su expareja, y con Manuel González, el tentador con el que Anita le engañó durante el otro reality en el que participaron.

El sevillano se convertía en uno de los protagonistas de la gala del domingo presentada por Sandra Barneda, Montoya afirmaba que no podía más con su situación y no podía contener las lágrimas en el Oráculo de Poseidón. "Creo que ya no es la comida o haber perdido, no es eso. Creo que no sé si he tocado fondo. Más allá de eso, no sé. No puedo más. A nivel emocional creo que estaba fuerte, pero he revivido muchas cosas. Creo que la gente en España entenderá que esto está siendo muy duro y no sé, me ha venido así", explicaba el de Utrera completamente roto.

El exnovio de Anita no solo ha hecho mención al desgaste físico que supone el pasar hambre y vivir con pocas comodidades y unas condiciones climatológicas extremas, también ha hecho referencia a la convivencia con el resto de sus compañeros. "A nivel mental, esto es importante. No sé, no puedo. Veo a gente que habla por detrás, por delante. Yo no puedo, me estoy desfondando y no sé. España y flamencos, sé el apoyo que me dan. Sandra, sé que me miras y me entiendes porque soy persona", comentaba Montoya.

¿Qué ha provocado que Montoya quiera abandonar 'Supervivientes 2025'?

Reencontrarse con Anita y Manuel en Honduras no ha sido un plato de buen gusto para el sevillano y lo reconocía cuando aparecieron los dos en la isla. Montoya no ha querido culpar a ninguno de los dos de haber sido el detonante de su estado actual, pero ha dejado muy claro que no se encuentra bien psicológicamente. "El detonante ha sido todo en general… Es la situación. No pensaba que me iba a encontrar así y él no tiene nada de culpa", refiriéndose a Manuel.

Montoya desea volver a España para poder estar arropado por su familia y sus amigos en estos momentos tan complicados para él. "Es la situación y creo que es todo muy reciente y a lo mejor con mi familia es cuando estoy bien", afirmaba completamente desconsolado el andaluz.

El ex concursante de La isla de las tentaciones ha querido hablar de su exnovia y el papel que juega actualmente en su vida. "A mí lo que me importaba era curarme y verla a ella no como la peor persona que me ha dado ansiedad, verla bien. La situación de la playa… Muchas cosas y no vivo de esto. No sé, no puedo más. No puede ser y soy persona".

Anita aprovechaba la ocasión para dar su opinión al respecto y decía: "nunca lo había visto así de claro y de cabezón. Él sí que lo había pasado a otro plano, vino diciendo que se quería ir y ha cogido mucha fuerza mental. Creo que cuando pones una bomba y explota, te vuelve a desestabilizar entero y creo que es lo que le ha pasado", comentaba la catalana.

La exnovia de Montoya continuaba con su discurso y añadía que el de Utrera y Manuel González habían tenido un desencuentro hacía unos días y eso podría haber hecho mella en el sevillano. "Ayer o antes de ayer tuvieron una disputa y esta persona le dijo cosas muy feas y fuertes y por muy fuerte que seas te puede desestabilizar. Yo le puedo dar todos los consejos, le puedo intentar ayudar o consolar", afirmaba Anita.

Por el momento, Montoya continúa en el concurso y es que Sandra Barneda consiguió que el concursante se tranquilizase y pudiera ver su situación con un poco más de perspectiva, ya que lleva 45 días de concurso y sería una insensatez tirar todo el esfuerzo por la borda. Habrá que ver cómo evoluciona Montoya y si finalmente activa en el futuro próximo el protocolo de abandono o decide seguir concursando en el reality.