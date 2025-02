Matías Prats confiesa en 'El Hormiguero' cuáles fueron sus problemas de salud

Los últimos en visitar El Hormiguero han sido Matías Prats y Susanna Griso y es el que miércoles se celebró el 35º aniversario de Antena 3 y dos de los rostros más conocidos de la televisión estuvieron acompañando a Pablo Motos. Ambos comenzaron juntos presentado las noticias en esta cadena y desde entonces, sus carreras han ido en ascenso hasta convertirse en estrellas mediáticas dentro del mundo periodístico. Ambos relataron algunas de las anécdotas vividas durante tantos años ejerciendo y sorprendió el testimonio de Matías Prats acerca de sus problemas de salud.

El presentador estrella de Antena 3 Noticias confesó que hace años había sufrido un problema de salud bastante grave y que no lo había contado hasta el momento. Sufrió dos trombos pulmonares, después de que tuviese tres desprendimientos de retina que le impidieron trabajar durante un tiempo prolongado.

"Pasé por una experiencia, no de infarto, pero sí de trombos pulmonares. Sufrí un desprendimiento de retina, tres consecutivos. Y, entonces, estuve en esa posición boca abajo, mucho tiempo en cama, sin moverme. Yo soy muy activo... No me inyectaron heparina, fui perdiendo facultades, me sentía muy cansado, me movía con dificultad, me costaba respirar cada vez más, no llegaba a tanto, pero yo lo achacaba a la quietud y al estar parado tanto tiempo", confesó el periodista en El Hormiguero.

Al estar tanto tiempo en reposo y no ejercitarse tuvo problemas de coagulación después de los trombos. "Consulté con un doctor y me dijo, vente al hospital. Entré allí y tenía los dos trombos pulmonares a punto de causarme un verdadero problema". Matías Prats tras haber vivido este desafortunado incidente ha querido dar un consejo a todas las personas que tengan que someterse a una operación y que después tengan un reposo largo. "Que siempre busquen la posibilidad de tener cerca heparina o algún anticoagulante", concluyó Prats.

Anécdota de Matías Prats con los Reyes en Valencia

El paso de la DANA en Valencia dejó a centenares de fallecidos y muchos pueblos incomunicados debido a la cantidad de barro que había arrastrado el agua a su paso. Matías Prats estuvo cubriendo la noticia y coincidió con Felipe VI y la reina Letizia en Paiporta. "Tuve la ocasión de estar el día que la Familia Real visitó Paiporta con las autoridades y pude narrar lo que pasó", explicaba. "A ver, se veía venir. Habíamos visto la dificultad de llegar, era todo devastación, todas las partes bajas de las casas reventadas...", continuaba.

El periodista se acercó a la comitiva que iba con el monarca para ver si podía hablar con él y cuando se acercó a Felipe VI le dijo: "Majestad, unas palabras...'. Y me dijo: 'Matías, lo siento, pero lo primero es que hable con ellos'". La principal preocupación del rey y la reina fue preocuparse por los vecinos afectados de la zona.