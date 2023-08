Maria Teresa Campos empeora: Terelu Campos no soporta ver a su madre así

En medio de la preocupación y el dolor, Terelu Campos ha concedido una emotiva entrevista a la revista Lecturas, en la que revela que está pasando por uno de los veranos más tristes de su vida debido al delicado estado de salud de su madre, María Teresa Campos. La veterana presentadora ha enfrentado una enfermedad que ha afectado no solo su propia vida, sino también la de toda su familia, sumiendo a Terelu en una profunda tristeza.

A pesar de encontrarse en Miami y México para grabar un nuevo programa en compañía de sus amigos y colegas de Sálvame para Netflix, Terelu confiesa que la alegría del trabajo no puede compensar el dolor de ver sufrir a su madre. En sus propias palabras: "Ya no soporto más ver sufrir a mi madre". Es innegable el impacto que esta difícil situación está teniendo en la reconocida figura de la televisión.

Entre lágrimas, Terelu ha compartido su deseo de poder estar más tiempo al lado de su madre, pero la necesidad de trabajar para sustentar su familia la obliga a mantener su agenda laboral. La colaboradora expresó con sinceridad: "Ojalá fuera millonaria para poder quedarme en casa con mi madre, pero tengo que trabajar". Esta situación, lamentablemente, es familiar para muchas personas que enfrentan el dilema entre atender a sus seres queridos y cumplir con sus responsabilidades económicas.

Terelu Campos también ha mostrado su molestia ante las críticas recibidas por no llevar a su madre a vivir la Semana Santa, una festividad muy importante para María Teresa Campos. A este respecto, Terelu responde con firmeza: "Si mi madre no va a la Semana Santa, es obvio porque no puede ir. Quienes critican eso son unos analfabetos". La situación médica de su madre requiere cuidados especiales, y la decisión de no asistir a eventos sociales es una medida comprensible.

El futuro de María Teresa Campos es incierto, y Terelu confiesa tener miedo ante la evolución del proceso de enfermedad que enfrenta su madre. Es una muestra del amor y la preocupación que siente hacia ella, como cualquier hija en una situación similar.

La familia Campos ha recibido numerosas muestras de apoyo y cariño de parte de sus seguidores y amigos del medio. En estos momentos difíciles, Terelu Campos y sus seres queridos necesitan el apoyo de todos para sobrellevar esta difícil etapa. Esperamos que encuentren fuerzas y consuelo para enfrentar los desafíos que les depara el futuro y que María Teresa Campos pueda recibir los cuidados y el afecto necesarios en este momento crucial.