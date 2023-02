María José Galera llora rota de dolor al recordar el fallecimiento de su hija en 'Pesadilla en el Paraíso'

Momento muy emocionante en Pesadilla en el Paraíso. María José Galera, la última incorporación de esta edición tras la baja médica del pianista Pablo Sebastián, está consiguiendo adaptarse a la vida del campo. La sevillana está muy contenta de su evolución en el reality de Telecinco, pues está aprendiendo cuidar de los animales. Es por ello que tiene miedo de ser la próxima expulsada, ya que comparte nominación decisiva con Mar López.

La sevillana ha recibido esta semana una sorpresa muy emocionante. Galera ha podido estar unos minutos con su hija Patricia, que ha viajado hasta la granja ubicada en Jimena de la Frontera para sorprender a su madre. El encuentro, repleto de abrazos y lágrimas, ha servido para cargar fuerzas y seguir en la lucha por convertirse en la mejor granjera celebrity.

La hija de María José Galera aprovechó la visita para darle diversos consejos a su madre. "La estoy viendo muy bien, muy entregada a los animales, a su concurso", explicaba a Nagore Robles. "Hay mucha gente fuera que te apoya, que te quiere, estamos todos esperando y todos a una. Estamos muy orgullosos de ti. Por otro lado, también quiero decirte que te defiendas, que saques el carácter de la verdadera María José Galera que todo el mundo conoce. Que no te sientas inferior por haber entrado la última, que no lo eres. Tienes los mismos derechos que cualquier concursante. No te calles", ha continuado.

"Si te atacan, ataca como tú sabes hacerlo y quiero que levantes el ánimo y que estés feliz, contenta, que vivas el concurso como tú querías hacerlo, con fuerza, tú la tienes. No hace falta que yo te lo diga. Estamos todos fuera esperándote", le ha aconsejado, mientras Galera lloraba muy emocionada. Ante la pregunta de Nagore Robles, la hija de Galera ha explicado que "en parte sí se está mostrando como es, pero le falta el demostrar el carácter que tiene y que yo conozco bien. También creo que está un poco pasando de discusiones, no se quiere meter en broncas, ha pasado muchas broncas, pero si te atacan no te quedes callada".

El equipo de Pesadilla en el Paraíso aprovechó la visita para ponerle unas imágenes a María José. En el clip, la sevillana hablaba de su hija fallecida con tan solo 17 años. "Hay un rincón que me transmite lo máximo. Cuando te quedas ahí escuchando los pajaritos. Tiene un nombre. Estefanía. Me acuerdo más de ella. Hablo con ella todos los días, le doy las gracias por cuidarme, que cuide de sus hermanas, de los abuelos. A mí me cuida, a sus hermanas, a sus abuelos. Estoy bien y creo que llorar también es bueno", ha explicado, visiblemente emocionada.