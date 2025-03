Manuel González muy tajante ante la petición de Anita Williams en 'La isla de las tentaciones'

Anita vivía con gran intensidad su hoguera final junto a la que fuera su pareja, Montoya, ambos estuvieron enzarzados entre quejas, reproches y llantos lo que parecía que podía ser una reconciliación a pesar de las infidelidades, terminó siendo una huida en solitario del sevillano que dijo que prefería irse solo de República Dominicana a volver a intentar retomar la relación que mantenía con la catalana.

"Yo desde que llegué a La isla de las tentaciones llegué con la ilusión y confianza de seguir siendo lo fuertes que éramos, y jugué al programa, fui yo mismo en todo momento, pero me llevé el mayor chasco de mi vida. Para mi ver al amor de mi vida como a la primera de cambio se metía en la cama con otro... Yo eso... me ha roto, y lo que me ha enseñado de verdad es a encontrar el amor, y el amor que yo he encontrado aquí es el amor propio, así que Montoya se va solo", esta manera comunicaba Montoya su decisión tanto a Anita como a Sandra Barneda.

La catalana tenía la misma idea en la cabeza y es que Anita ha vivido un idilio con Manuel González que no quiere dejar pasar y por eso expresó su deseo de tener una relación fuera con el gaditano. "Decir con un nuevo amor sería engañarme, porque con Manuel no tengo amor, pero sí que quiero seguir conociéndolo fuera", unas palabras que dejaban claro que Anita quería salir de la mano del de Puerto Real y empezar a conocerse en otro contexto.

Manuel tenía otros planes en mente y estaban distanciados de los deseos de Anita de salir juntos de La isla de las tentaciones. El gaditano sabía que Montoya se marchaba solo del concurso y después de escuchar la petición de la catalana acerca de sus sentimientos y sus planes de futuro con él, Manuel tomó la decisión de irse solo del programa.

A pesar de haber vivido unas semanas muy intensas de romance, el gaditano le explicó a Anita el motivo de su marcha en solitario de la isla. "Quiero decirle que fuera lo voy a intentar, creo que es un momento en el que tú tienes que sanar muchas cosas. Yo también tengo que aclararme bien la cabeza, no quiero jugar con el corazón de nadie. Me ha demostrado que puedo recuperar la ilusión en buscar una pareja. Pero en este momento quiero abandonar solo", zanjaba Manuel.

La reacción de Anita no pudo ser otra que la de decepción, la joven veía como la posibilidad de salir junto a Manuel se desvanecía y se quedaba muy dolida. "Me han pegado la patada antes de tiempo", dijo Anita a Sandra Barneda. Con esta impotencia de verse rechazada por su tentador, la catalana afirmaba que su único deseo era volver a su hogar. "Me quiero ir a mi casa".

El desenlace entre Anita y Manuel lo predijo Montoya en la hoguera en la que se enfrentó al gaditano donde le escupió a la cara-figuradamente- que "Montoya solo pasa una vez en la vida, Manuel González miles". El de Utrera parecía conocer las intenciones de Manuel con respecto a su novia y veía que a pesar de que el gaditano habló de un posible futuro con Anita, el sevillano no creyó las palabras de Manuel y finalmente tenía razón, la catalana se vuelve a España sin novio y sin tentador.