Makoke vivió un intenso reencuentro con su novio Gonzalo y su hijo, Javier Tudela, tras su paso por 'Supervivientes 2025'

Este jueves se celebraba la semifinal de Supervivientes 2025 y es que el concurso más extremo de la televisión finalizará el próximo martes 17 de junio, será entonces cuando se conozca el nombre del ganador de esta edición. La penúltima expulsada del reality fue Makoke que consiguió vivir más de 90 días en las peores condiciones y pasando hambre en Honduras, pero la audiencia decidió que preferían que continuara en el concurso Anita y por esta razón se marchó Makoke.

El regreso de Makoke a España ha sido muy esperado y es que la colaboradora de televisión en pocos meses pasará por el altar junto a su novio Gonzalo con él hace dos años que tiene una relación. La madre de Anita Matamoros se ha mostrado feliz de poder estar en las instalaciones de Telecinco y así se lo hizo saber a Jorge Javier Vázquez cuando conectó con ella. "Pero Makoke hija, ¿cuándo vienes a plató?", le preguntaba el presentador a lo que ella respondía de manera sincera: "Tengo muchas ganas, muchas, muchas. Tengo muchas ganas de verte y achucharte, de darte muchos besos".

El conductor del programa no ha dudado en piropearla y ella se ha mostrado entusiasmada al poder volver a ver sus seres queridos. "Estoy agotada, vengo directa desde el aeropuerto. Estoy muerta, pero tengo tantas ganas de veros a todos, sobre todo a los míos. Estoy como una niña pequeña, como si fuera la primera cita con mi novio. Estoy nerviosa, contando las horas", afirmaba Makoke.

Jorge Javier Vázquez ha querido hacer sufrir a la ex de Kiko Matamoros y le ha dicho que su pareja no había podido acudir a recibirla por motivos laborales, algo que Makoke ponía en duda, pero que segundos después se despejaban y la colaboradora recibía a su prometido que llegaba con un ramo de rosas blancas para ella.

Makoke le hace una propuesta a su novio y este se la niega

La colaboradora de televisión se mostraba entusiasmada de poder volver a ver su novio, se abrazaba a él y se deshacían en besos y abrazos, mientras Makoke miraba asombrada el gran ramo de flores que le había traído Gonzalo para recibirla. "¡Qué malo eres, Jorge! Que me decía que no habías venido", le espetaba Makoke a Jorge Javier Vázquez que contemplaba la escena desde el plató.

Makoke y Gonzalo han tenido la oportunidad de ponerse al día y la malagueña ha querido saber cuál es la relación que mantiene su prometido con Pelayo Díaz, uno de sus pilares durante el concurso. Gonzalo le ha respondido que muy bien y que pronto harán planes con el diseñador y su novio. Al hilo de esa conversación Makoke le ha propuesto a su prometido un viaje a París el próximo 23 de junio que es cuando la pareja celebra su segundo aniversario juntos.

La cara de Gonzalo ha sido un poema y se ha quedado a cuadros cuando Makoke le ha hecho la propuesta de viajar a París y es que por motivos laborales, el novio de la colaboradora no podrá hacer este viaje que tanta ilusión le hacía a la ex concursante. A pesar de la negativa de su prometido, Makoke no ha perdido la noticia y un momento después se ha reencontrado con su hijo, Javier Tudela y se ha emocionado mucho al volver abrazarlo y hablar de lo que ha sucedido en este tiempo y de cómo ha crecido su nieto.