Lolita Flores se 'desnuda' con Jordi Évole: habla de su lucha contra las drogas, sus mayores pérdidas y de su vida sexual

Lolita Flores es uno de los personajes públicos más reconocidos de toda España y es que su vida ha sido pública desde que la artista era muy joven. Ser hija de Lola Flores le ha abierto muchas puertas a la mayor de la saga Flores, pero también ha sufrido mucho por esta misma razón. Lolita era la última protagonista de Lo de Évole y el periodista ha conseguido que la cantante hable de todos los aspectos de su vida, pasados y presentes sin ningún tipo de tapujos, dejando así numerosos titulares a lo largo de la entrevista.

Lolita y su hermana Rosario tuvieron que vivir uno de los momentos más traumáticos de su vida con apenas 15 días de diferencia. Primero su madre, Lola Flores, perdía la vida tras haber luchado durante un tiempo contra el cáncer de mama y dos semanas más tarde, la tragedia ser cernía de nuevo sobre ellas, moría su hermano, Antonio Flores de sobredosis. Estos hechos dejaron desoladas a las dos hermanas y la rabia y la frustración se apoderaron de la vida de Lolita, como ella ha reconocido en la entrevista.

"Hay muchos camerinos de patadas mías, de puñetazos en la pared y de espejos rotos", comenzaba explicando la cantante. "Yo terminaba un concierto y tiraba sillas. Fue un año de locura absoluta en el que bebía, tomaba cocaína, me acostaba a las tantas...", todo ello para poder a paliar el dolor que le provocaba haber perdido a dos figuras tan importantes en su vida como su madre y su hermano de 33 años. Lolita se ha armado de valor para relatar con total sinceridad y naturalidad todo lo vivido en aquella época tan oscura de su vida.

La muerte de su madre y hermano condujo a Lolita a una espiral de destrucción

Enfrentarse a la pérdida de Lola Flores y de Antonio fue un mazazo para Lolita que no supo gestionar bien esta afrenta y estuvo año y media sumida en un verdadero infierno. "Ponía los discos de Moncho, me ponía mi botella de whisky y una caja de pañuelos y a escribir y llorar". Sus noches se convertían en mañanas, explicaba la cantante. "Me daban las ocho de la mañana. A las 07:30 me lavaba la cara, porque mis hijos se iban al colegio, para que me vieran bien y luego me acostaba. Así estuve un año y pico", afirma Lolita.

"No tuve miedo de quedarme anclada ahí, pero me salvó mi hija. Estaba muy pequeñita, con unos 8 años, y llamó a mi hermana y le dijo: 'Tía, veo a mi madre regular. No la veo bien'. Y mi hermana me dijo: '¡Para! Porque tu hija te necesita y tu hijo es muy chica. Y de un día para otro", le ha comentado a Jordi Évole.

Sobre su hermano ha querido dar detalles de cómo vivió los momentos posteriores a su muerte. "Cuando murió mi hermano, iba prácticamente todos los días al cementerio. Eso lo sabe muy poca gente. Me reconfortaba, hablaba con él de las cosas que se me quedaron en el tintero decirle, y que a lo mejor no hice lo suficiente...", comenta Lolita. "Nos mentía mucho, es un dolor muy grande el que se pasa. Él salía, salía solo. Se iba a lo mejor a la finca de un amigo y se comía el mono él solo. Estaba tres o cuatro años limpio. Cuando murió mi madre ya se había quitado de eso".

Una vida amorosa y sexual muy activa

Lolita no ha querido rehuir las preguntas de Jordi Évole y se ha enfrentado a ellas con total sinceridad. Cuando el presentador le preguntaba acerca de su vida sexual en la actualidad, la cantante afirmaba que ella es "muy activa, yo no soy pasiva para nada" pero que ahora mismo no se encuentra en ese momento de su vida, "yo no soy de salir a buscar. Nunca me ha gustado salir a buscar. Cuando tenga que ser, será y llegará". Lolita afirma que "nunca me he inhibido. He tenido muy buena cama, como se suele decir. Y la tengo".

Uno de los grandes amores de Lolita fue Paquirri, aunque su relación fue breve pero muy intensa. "Lo que pasa es que lo cogí en una época en la que él se acababa de separar de Carmen y en el fondo yo creo que seguía todavía enamorado de ella y tenía esa esperanza de volver con Carmen", confesaba la cantante.

Lolita y Carmina era muy amigas y a pesar de que ambas estuvieron con el mismo hombre, esto no afectó a la relación entre ellas. "Cuando Carmen conoció a Paco (dice refiriéndose a Paquirri) ya éramos amigas nosotras", ha dicho. El momento en el que la hija de Lola Flores llamó a su amiga para confesarle que estaba teniendo una relación con su ex, sucedió algo inaudito. "Ya Carmen estaba separada de Paco. La llamé y le dije 'Carmen, me ha pasado esto'. Y me dijo 'a mí no me importa. Ojalá algún día te cases con él porque para mí sería un honor que fueras la segunda madre de mis hijos", dejando entrever que esto nunca supondría un problema para su relación de amistad.