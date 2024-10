Leire Martínez destapa la verdad tras su repentina salida de ‘La Oreja de Van Gogh’

Leire Martínez, la hasta ahora vocalista de La Oreja de Van Gogh, ha roto su silencio tras el comunicado que ha puesto fin a su participación en el grupo. El anuncio, emitido en las redes sociales de la banda, no solo ha sorprendido a los seguidores, sino que también parece haber dejado a Leire en una situación incómoda. El comunicado oficial habla de “diferentes maneras de vivir el grupo” como la razón para tomar esta decisión, pero las palabras de Leire, que aún no ha hecho declaraciones públicas formales, sugieren que no comparte la versión de sus compañeros.

Según información revelada en el programa Juntos de Telemadrid, la cantante está profundamente afectada por la manera en la que se ha gestionado esta separación. Mar Montero, amiga cercana de Leire, ha leído un mensaje personal en el que la artista expresa su desacuerdo con el comunicado difundido por La Oreja de Van Gogh. “Yo no he firmado el comunicado”, leía Mar en nombre de Leire, confirmando que la vocalista no se siente representada por la versión de los hechos publicada por el grupo.

El malestar de Leire no ha pasado desapercibido entre los seguidores del grupo, quienes han inundado las redes sociales con comentarios críticos hacia La Oreja de Van Gogh. En plataformas como X, muchos fans expresaron su desaprobación por lo que consideran una ruptura unilateral y poco elegante. “Leire ha dado mucho por el grupo y la forma en que la están tratando es vergonzosa”, se quejaba un usuario, mientras que otro añadía: “Si esto es para que vuelva Amaia, no cuenten conmigo”.

La posibilidad del regreso de Amaia Montero, la vocalista original de La Oreja de Van Gogh, ha sido uno de los temas más comentados desde que se hizo pública la noticia de la salida de Leire. Amaia, que dejó la banda hace casi 20 años, ha mantenido una carrera en solitario, pero las especulaciones sobre su vuelta al grupo han crecido tras este anuncio. Sin embargo, tanto Amaia como Leire han evitado hacer comentarios oficiales al respecto, lo que deja a los fans a la espera de nuevas noticias.

Mientras tanto, las declaraciones filtradas por Mar Montero sugieren que la polémica está lejos de acabar. “Cuando me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea”, dejó claro Leire en su mensaje.