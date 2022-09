Acusan a Laura Pausini de fascista por lo que ha hecho en 'El Hormiguero'

Queda muy poco para el estreno de la nueva edición de La Voz y Antena 3 ya la promociona a bombo y platillo. Como no podía ser de otra manera, los coaches de la vigente temporada, Pablo López, Luis Fonsi, Laura Pausini y Antonio Orozco, han visitado uno de los buques insignia de la parrilla de la cadena principal de Atresmedia para publicitar el programa. Los artistas se han sentado en El Hormiguero para visitar a Pablo Motos y las hormigas, explicando los secretos más recónditos de las grabaciones del talent musical.

Todo eran risas hasta que Trancas y Barrancas tocaron las teclas equivocadas. En una nueva edición de su particular Furor, las hormigas del programa propusieron a los coaches de La Voz el reto de cantar canciones cuyas letras contuvieran algunas palabras clave. En una de las rondas, cuando Pausini no conseguía dar con la letra que acompañaba a la melodía que tenía en mente, Pablo Motos quiso echarle un cable, cantando el himno antifascista Bella Ciao, popularizado recientemente por La Casa de Papel. Rápidamente, la cantante italiana lo detuvo: "No, no, no, no, no. Es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas".

Las críticas no tardaron en aparecer, sobre todo en el infierno twittero, acusando a Pausini de ser cómplice de los movimientos fascistas. Tras el revuelo de críticas y titulares, la cantante ha querido puntualizar su posicionamiento. "No canto canciones políticas, ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy", ha sentenciado Pausini.

No canto canciones politicas ni de derecha y ni de izquierda.Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una verguenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda politica. No se inventen lo que no soy. — Laura Pausini (@LauraPausini) September 13, 2022

Laura Pausini, cada vez más española

Pese al tropiezo, Pausini estuvo de lo más divertida en El Hormiguero. La italiana demostró estar aprendiendo más expresiones españolas que nunca. "Antonio me ha enseñado 'me da un parraque' y 'me lo estoy pasando pipa', pero mis preferidas son 'flipando pepinillos' y 'mola mazo'", ha detallado, asegurando que cada vez le gusta más nuestro idioma.