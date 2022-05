Laura Pausini rompe a llorar y promete hablar andaluz en Eurovision

Lo italiano está de moda. Laura Pausini ha sorprendido a Europa en su estreno como presentadora de Eurovision. La cantante, que ha lucido unos conjuntos muy coloridos, promocionando la moda de marca italiana, se ha mostrado suelta en el escenario, demostrando sus tablas ante la cámara y ganándose el beneplácito de los eurofans de todo el continente.

Si bien la italiana ha sido noticia por incluir un taco en italiano durante la primera semifinal de Eurovision, el español tiene una gran importancia en su vida. En una entrevista realizada por Francis Gallardo para Diario de Sevilla, Pausini ha mostrado su gran emoción al hablar de cómo el público español la ha aceptado como una artista más en el panorama nacional.

"Todas las veces que me preguntáis por lo que ha supuesto el español en mi vida, me emociono", empezó Pausini, visiblemente emocionada. "Es muy bonito sentirte amada por culturas diferentes y sentirte parte de ellos. Es muy bonito y, no sé, me pongo un poco romántica", ha añadido Pausini, soltando alguna que otra lágrima. "Nunca he estudiado español, pero siento algo diferente cuando hablo ese idioma en mi piel. Es difícil explicarlo, ustedes me han cambiado la vida, la manera de ser", ha explicado Pausini aguantando el llanto.

"Cuando reconozco los acentos es como decir gracias a la gente que me ha permitido vivir", ha explicado la presentadora de Eurovision casi sin poder hablar. "Siento que los españoles me consideráis vuestros, no es una sensación normal, una cosa es decir que me siento bien en España, pero comprender profundamente que me queréis como una más, es impresionante. No sé porque me ha pasado a mí, pero es muy bonito", ha añadido.

"Enséñame alguna palabra típica que se dice solamente en Cádiz", pidió la cantante a nuestro compañero, que le recomendó utilizar el término age, haciendo referencia al ángel del argot flamenco. "Si digo age en Eurovision me van a decir '¿Qué dice esa?'", espetó Pausini entre risas, asegurando que su compañero Alejandro Sanz ya se encarga de nutrir su diccionario andaluz.