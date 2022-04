Eurovision impone estas exigentes cláusulas a Laura Pausini en su contrato como presentadora

Laura Pausini se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. La artista internacional acaba de estrenar en Prime Video Laura Pausini: Un placer conocerte, un largometraje sobre cómo hubiera sido su vida si no hubiese ganado el Festival de San Remo en 1993. Además, Pausini se prepara para afrontar uno de los mayores retos televisivos al que se puede enfrentar un profesional del sector: presentar Eurovision.

La cantante italiana acudió a El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre sus últimos proyectos. La relación entre Pausini y Motos es excelente, regalando a los espectadores momentos de intimidad súper valiosos para cualquier fan de la artista. Tras promocionar su proyecto cinematográfico, Pablo Motos quiso abrir el melón eurovisivo. "Este año presentas 'Eurovision'. Prepárate para todo, porque no sé si te enteraste de lo que pasó en España con el Benidorm Fest", le espetó, a lo que Laura respondió de manera muy metódica.

"Desde que me anunciaron como presentadora de 'Eurovision 2022' no puedo reunirme con ningún concursante, ni dar mi opinión de las canciones. Que las tengo, pero no puedo hacerlas públicas. Solo voy a decir que es un honor presentar este espectáculo musical de toda Europa y mucha suerte a España", detalló Pausini, provocando el aplauso del público presente en plató.

San Remo: el salto a la fama de Laura Pausini

Laura Pausini ganó el Festival de San Remo en la edición de 1993. Su salto a la popularidad fue inmediato, liderando listas musicales en varios países. En 1994 sacó su primer álbum en castellano. Desde entonces, la artista italiana mezcla su música en los dos idiomas, generando un gran atractivo para sus seguidores. El Festival de San Remo tiene gran importancia en el mundo eurovisivo, pues puede ser la preselección de Italia para Eurovision.

En este mismo festival se ha escogido a los representantes de Italia pra la vigente edición del certamen europeo. Mahmood y Blanco interpretarán Brividi, una balada que conectará directamente con la audiencia. Similar al festival de San Remo es el Benidorm Fest. La preselección española que revolucionó absolutamente todo lo relacionado con el mundo eurovisivo tuvo un gran acogida en España. Fue en este mismo festival donde se escogió a Chanel, actual representante de España en Eurovision, con su festivo SloMo.