Kiko Rivera despide un año marcado por las amenazas de Isabel Pantoja para que renuncie a Cantora

La vida de Kiko Rivera ha cambiado mucho en los últimos años y es que en esta etapa de madurez del DJ su madre, Isabel Pantoja, ya no forma parte activa de su día a día. El clan Pantoja está más desunido que nunca y los tres miembros principales hace su vida sin contar con el resto de la familia. La cantante aparecía recientemente en un concierto navideño en Madrid donde sorprendía a los presentes con su derroche de talento y voz como suele ser habitual, durante el espectáculo no hubo menciones de la tonadillera a sus dos hijos, algo inusual pero entendible dada la situación familiar actual.

Kiko Rivera ha querido compartir con sus seguidores un carrusel de fotografías acompañadas con un emotivo texto en el que aprovecha para felicitar a su comunidad de Instagram el año. "Por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. No digo que vaya a ser fácil, pero sin duda merecerá la pena, de eso estoy seguro. Aprovecho para desearos una feliz entrada de año y que nos traiga mucha salud para poder cumplir todas nuestras metas. Posiblemente, este año que va a empezar es el que mejor me siento tanto mental como físicamente así que vamos a por él con ganas. Os prometo mucha música y muchos buenos momentos", expresaba el artista sevillano.

Un mensaje lleno de positividad y en el que afirma afrontar con ganas los restos que se plantean para este 2025. Lo inusual es que no aparecen en ninguna de las imágenes ni su esposa, Irene Rosales, ni ninguno de sus tres hijos. No obstante, el DJ despedirá el año junto a su familia. La relación con Isabel Pantoja parece mantenerse igual de distante que hace un año, salvo por las amenazas de la misma para que abandone Cantora y renuncie a su herencia.

Kiko Rivera recibió una advertencia legal por parte de Isabel Pantoja para abandonar Cantora

Antonio Rossi fue el encargado de revelar en el programa Vamos a ver el documento que habrían recibido los abogados de Kiko Rivera por parte de los abogados de Isabel Pantoja pidiéndole al DJ que renuncie a su parte de la finca familiar. "Estando documentado y acreditado el incumplimiento de sus obligaciones como copropietario con respecto a la contribución en las cargas que gravan la referida finca, se le requiere para que (...) Renuncie a la parte que le pertenece en el dominio de la citada finca para poder ser exonerado de sus obligaciones contributivas a fin de no iniciar acciones judiciales contra usted", dice el texto.

En caso de que no respondiese y renunciase a su parte de Cantora, los abogados le estarían advirtiendo que están en su derecho de emprender acciones legales. Este documento se habría enviado cuando Kiko Rivera renunció la herencia de su padre en Sálvame. "Renuncio a la herencia de mi padre. Mi madre y yo tenemos que reunirnos fuera de Cantora. Va a ser duro, he dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona. Lo de la hipoteca de Cantora no me deja dormir. Solo quiero que ese problema no trascienda a mis hijos", dijo Kiko en el programa de Telecinco.

Rossi añadió que "la amenaza existió. Él entró en cólera dijo que no iba a hacer ninguna rectificación judicial, pero llegaron a un acuerdo". Tras todo este tipo de desplantes y problemas familiares, el clan Pantoja parece que no volverá a ser lo que era antes, una piña todos unidos bajo el abrigo de la tonadillera, viuda de Paquirri.