Kiko Jiménez denuncia a Maite Galdeano tras lo que le ha hecho a Sofía Suescun

El conflicto entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano ha llegado a un punto muy crítico. Las tensiones entre la madre de Sofía Suescun y su yerno se han intensificado en los últimos días, generando un sinfín de declaraciones en redes sociales y programas de televisión. Todo comenzó cuando Maite Galdeano utilizó su cuenta de Instagram para hacer unas duras acusaciones, asegurando que había sido “echada de casa”. Entre sus comentarios, calificó a Kiko Jiménez como “frío, calculador y sin empatía”, afirmando que lo único que busca es su propio beneficio.

A pesar de sus contundentes declaraciones, Maite mostró un lado más vulnerable ante las cámaras del programa TardeAR, donde, visiblemente afectada, rompió a llorar y pidió disculpas a su hija Sofía, solicitando su regreso a casa. Sin embargo, parece que Sofía no ha perdonado aún a su madre, manteniendo la distancia ante este difícil escenario familiar.

Ante la magnitud de las acusaciones, Kiko Jiménez ha decidido tomar medidas legales. En una reciente intervención en el programa Fiesta, confirmó que ha presentado una denuncia contra Maite Galdeano, aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre el contenido de dicha denuncia o las medidas que ha solicitado. No obstante, dejó claro que considera este asunto como un problema “entre madre e hija”. Según Kiko, Sofía ha tomado la decisión de vivir con independencia y liberarse del control que su madre ha ejercido sobre su vida durante mucho tiempo.

Kiko Jiménez en el programa 'Fiesta' / Telecinco

Kiko no ha dudado en señalar que esta situación no es nueva. De hecho, recordó un mensaje que Maite le envió cuando Sofía se encontraba en Honduras participando en Supervivientes, donde le pedía que se apartara de sus vidas. Este mensaje, según él, marcó un punto de no retorno en la relación entre madre e hija. Belén Ro, colaboradora en el programa, intervino para señalar que este tipo de conflictos han sido recurrentes con las parejas anteriores de Sofía, sugiriendo que Kiko ha sido el último en verse afectado por esta dinámica familiar.

Mientras tanto, Sofía intenta mantenerse serena, aunque la exposición mediática de su madre complica la situación. Según Kiko, Sofía se encuentra dividida entre la tranquilidad de su vida actual y los sentimientos de culpa que le genera ver a su madre en estas circunstancias.