Maite Galdeano insinúa que Kiko Jiménez maltrata a Sofía Suescun: "Recuerda a Rocio Carrasco..."

Maite Galdeano ha encendido las redes sociales tras lanzar duras acusaciones contra Kiko Jiménez, insinuando que su relación con Sofía Suescun está marcada por el maltrato emocional. Este estallido ocurrió después de que la pareja, conformada por su hija Sofía y Kiko, decidiera echarla de la casa que compartían. Visiblemente afectada, Maite ha decidido romper su silencio y exponer lo que considera un patrón de abuso y manipulación por parte de Kiko hacia su hija.

En sus declaraciones, Maite Galdeano afirmó que Kiko Jiménez ha estado sometiendo a Sofía a una especie de tortura emocional durante años, forzándola a posicionarse de su lado en contra de su madre y otras personas que le han querido. "Ha venido repitiendo patrones de hacer llorar a mi hija durante cinco años para que se posicione con él", denunció Galdeano, dejando entrever que este comportamiento controlador y manipulador ha tenido un impacto devastador en la salud mental de Sofía.

Sofia Suescun echa a Maite Galdeano de casa y esta se presenta con la Guardia Civil

Según Maite, Sofía está completamente "destruida, derrumbada y anulada" por la influencia de su pareja, y lamenta que su hija no permita que nadie la ayude, incluida ella misma. La madre de Sofía expresó su frustración al ver cómo su hija ha sido alejada de su entorno más cercano y afectivo, con Kiko Jiménez como el responsable de su aislamiento.

"Lo contaré todo, son muchas cosas las que tengo que contar. Ya no tengo miedo", declaró Maite, asegurando que está dispuesta a sacar a la luz todos los detalles de lo que ha vivido y ha visto en los últimos años. Sin reservas, prometió exponer la verdad ante todo el país, afirmando que ya no soporta más la situación. Comparó la experiencia de su hija con la historia de Rocío Carrasco, insinuando que Sofía está atrapada en una relación tóxica de la que no sabe cómo salir.

Maite también mencionó que, durante su participación en los debates de Supervivientes, cuando Sandra Barneda le preguntaba si había algún problema en la relación de Sofía y Kiko, siempre había querido revelar la verdad, pero Kiko le obligaba a mantener silencio. Sin embargo, aseguró que ahora está dispuesta a contarlo todo, especialmente después de haber sido echada de casa.

En su mensaje final, Maite Galdeano fue tajante: "No los voy a perdonar en la vida, jamás. Y te estrellarás, Sofía. Algún día lo verás, pero ya no estaré yo". Estas palabras reflejan el profundo dolor y la decepción que siente hacia su hija y Kiko, y una advertencia sobre las consecuencias de esta situación.