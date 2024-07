Sofia Suescun pone en jaque su relación con Kiko Jiménez por este concursante de 'Supervivientes'

En la última gala de Supervivientes All Stars, el presentador Jorge Javier Vázquez prometió unas imágenes que dejarían a todos impactados. Sorprendentemente, esta vez no se trataba de una exageración, ya que el video revelado mostraba algo íntimo entre dos concursantes que nadie esperaba.

Desde el inicio del programa se dejaron claras las relaciones sentimentales de los concursantes, indicando quiénes estaban solteros y quiénes no. El misterio se resolvió al mostrar que uno de los implicados era Bosco Martínez-Bordiú, y para sorpresa de todos, la otra persona en el video era Sofía Suescun.

Sofia Suescun y Bosco acaramelados en 'Supervivientes

Las imágenes mostraban a Bosco y Sofía tumbados en una esterilla durante la noche, muy cerca el uno del otro. Sofía miraba de manera insistente alrededor, como si estuviera buscando la ubicación de la cámara. Aunque podrían haber estado hablando de algo privado, la situación no se quedó ahí. La cámara se acercó en el momento justo en el que ambos tenían las caras muy próximas y se vio claramente a Bosco retirando su brazo de encima de Sofía. Además, se escuchó a Bosco decir "joder" y levantarse rápidamente con una expresión de "me han pillado", eliminando cualquier duda sobre lo que estaba sucediendo.

Kiko Jiménez, presente en el plató, minimizó el incidente asegurando que no había nada de qué preocuparse y que tras una relación de cinco años, no se pondría celoso por algo así. Sin embargo, la situación se intensificó hacia el final del programa cuando Kiko expresó su descontento con la narrativa que se estaba creando en torno a Sofía. Molesto, declaró que no quería que se desprestigiara el concurso de Sofía insinuando romances inexistentes.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Kiko anunció una decisión drástica: dejar de asistir a las galas de SV All Stars. "Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platós de Supervivientes. No voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos con unos y con otros inexistentes cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante", escribió en sus redes sociales.

Ahora, la audiencia espera ver si Kiko cumplirá su promesa y se alejará de los platós o si volverá como defensor de su novia. Mientras tanto, la controversia sigue en aumento, alimentando el interés en los próximos episodios de 'Supervivientes'.