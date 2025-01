José María Almoguera quiere reconciliarse con su madre, Carmen Borrego: "Mi intención es solucionarlo todo"

La relación de José María Almoguera y Carmen Borrego no atraviesa por el mejor momento, madre e hijo se encuentran distanciados después de haber vivido un gran enfrentamiento familiar el pasado 2024. No obstante, el concursante de GH parece que está dispuesto a resolver las diferencias con su madre siempre y cuando no haga él todo el esfuerzo por salvar la relación.

José está viviendo un concurso muy intenso y es que además del romance con María Sánchez, 'la jerezana', la casa más famosa de la televisión le está sirviendo para analizar algunos aspectos de su vida personal que en otras circunstancias le sería más complicado detenerse a pensar. En su compañera María ha encontrado el apoyo suficiente como contarle cuál es su situación actual con su madre y cómo le gustaría que fuese.

"Mis aspiraciones son solucionar las cosas, pero no lo haría a cualquier precio, mientras que ninguno de los dos hagamos algo negativo hacia la otra persona, mi intención es solucionarlo todo", confesaba el nieto de María Teresa Campos. María Sánchez, lo animaba a seguir ese camino hacia la reconciliación recordándole que es "su madre" y José la respondía "no me lo tienes que explicar, soy padre". A pesar de entender el amor que se puede sentir por un hijo, José Almoguera considera que ambos deben hacer esfuerzos por sanar los errores y los daños cometidos con anterioridad.

Carmen Borrego escuchaba emocionada las palabras de su hijo

Carmen Borrego estaba visiblemente emocionada tras escuchar las palabras de su hijo a su pareja María y quiso dejar claro que sus brazos siempre estarán abiertos para su hijo. "Me emociona, me encantan los consejos que le da María, él sabe que yo estoy aquí defendiéndolo y voy a seguir haciéndolo, estoy loca por abrazarlo", reconocía Carmen sin poder esconder la emoción y el brillo en sus ojos.

La hermana de Terelu Campos ha comentado que para ella este proceso de disputa entre madre e hijo también ha sido muy duro, le ha hecho mella el no poder tener a su hijo a su lado y por esta razón considera que deben tener una charla para poder resolver estos conflictos y que no vuelvan a ser un motivo de separación. "Yo he sufrido mucho con este tema, él también, yo le he abierto los brazos siempre y ahora más. Creo que hay que tener una conversación, cuando hay amor parece que vale con el abrazo, pero nos debemos los dos una conversación sin enfadarnos, hay que discutir sin enfadarnos, sobre todo entre madre e hijo".

José Almoguera permanece una semana más en el concurso

El nieto de María Teresa Campos resultó ser uno de los nominados de la semana pasada, pero la audiencia ha decidido que el joven debe permanecer una semana más en la casa de Guadalix de la Sierra. El romance que está viviendo con María Sánchez, atrae a miles de espectadores que están viendo cómo los protagonistas cada día parecen estar más acaramelados. Ya no tienen que esconder su amor delante del resto de sus compañeros, después que la organización los 'obligase' a desvelar el secreto a voces sobre el que todos especulaban en la casa.