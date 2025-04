Jorge Javier les lee la cartilla a los concursantes de 'Supervivientes 2025': "Estáis falseando la realidad"

Jorge Javier ha tenido un papel fundamental en la última gala de Supervivientes. El presentador no ha querido perder la oportunidad de reñir a los participantes del concurso por su manera de enfocar los problemas que surgen en el día a día de cada isla. Resulta que algunos de los concursantes aprovechan los momentos en los que hay caámaras grabando para descansar y cuando estos se van hablan entre ellos acerca de lo que sucede en la playa.

"Quiere decir que, cuando estáis delante de las cámaras os echáis la siesta y cuando las cámaras no están cerca, habláis y tratáis los temas propios de la convivencia y de la supervivencia, que es de lo que trata, entre otras cosas, esta experiencia. Estáis en Supervivientes, un programa de aventuras, pero también de convivencia", comenzaba el presentador.

La llamada de atención de Jorge Javier no ha quedado ahí, si que ha ido más allá. "Una convivencia, cuyos asuntos no deben de ser tratados fuera de las cámaras por respeto, sobre todo, a los espectadores que os siguen y que os apoyan. En definitiva, estáis intentando falsear la realidad de esta aventura", señalaba con tino Jorge Javier.

Al referirse a que deben tratar los temas cuando haya cámaras no pide que siempre estén peleando por algún asunto, sino que sean reales e intentan mostrar al espectador lo que sucede. Desde la organización dejan claro que "cuando se trata de hacer vídeos, aquí no estamos pidiendo que os peleéis o arméis gresca porque sí, no".

Anita Williams veía la oportunidad perfecta para lanzar un dardo enveneado al resto de sus compañeros. "Ya decía yo que no me echo la siesta", afirmaba la catalana. En este momento, intervenía Escassi para defenderse y explicarse. "Quería decir que algún día sí que nos dormimos una siesta, pero si no se puede, no lo haremos. Yo lo que decía es que todos podemos tener un día malo y decir, oye, no miradme y al rato se mejora el día y dices pues...", relataba el jinete.

El discurso de Escassi se ha visto interrumpido por Jorge Javier e invitaba a los concursantes a hacer una reflexión acerca de su comportamiento. "Esto es un concurso de supervivencia, pero también de convivencia, queremos saber cómo jugáis, lo que no puede ser es que estéis hurtando información al espectador de vuestros movimientos, esto no tiene ningún sentido. Creo que, al final, lo que hace es: 'Vamos a jugar a hacernos el tapado y a intentar ser quiénes no somos para que vayan pasando las semanas', pero los verdaderos concursantes de Supervivientes, los que pasan a la historia son los que juegan, se arriesgan, se mojan y hacen cómplices al espectador", sentenciaba Jorge Javier Vázquez.